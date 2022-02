ΗΠΑ: Συναγερμός για ένοπλο σε κολέγιο της Βιρτζίνια – Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες αξιωματούχοι του κολλεγίου Bridgewater αναφέρουν ότι υπάρχει ένοπλος στην πανεπιστημιούπολη του Bridgewater College.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ το κολέγιο έχει δώσει εντολή σε όλους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Reports of active shooter on campus. Shelter in place. — Bridgewater College (@BridgewaterNews) February 1, 2022

Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτησή του το πανεπιστήμιο γνωστοποίησε ότι ένας άνδρας κρατείται από τις Αρχές, ωστόσο το συμβάν δεν έχει λήξει.

An individual is in police custody. Situation is still ongoing. Continue to shelter where you are. — Bridgewater College (@BridgewaterNews) February 1, 2022

Την ίδια στιγμή κάποια αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, ο ένας εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

