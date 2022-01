Girl power – Οι γυναίκες που απέδειξαν (και) το 2021 ότι το μέλλον τους ανήκει

Το 2021 ήταν μια χρονιά κατά την οποία το «girl power» βρήκε άξιες εκπροσώπους που κυριάρχησαν στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Μία από αυτές ήταν σίγουρα η Rihanna, η οποία έχει πατήσει pause στη μουσική της καριέρα προκειμένου να αφοσιωθεί στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η σέξι σύντροφος του ράπερ A$AP Rocky έχει γίνει δισεκατομμυριούχος (η περιουσία της αγγίζει σήμερα το 1,7 δισ. δολάρια) κυρίως χάρη στην τεράστια επιτυχία των καλλυντικών Fenty Beauty, μιας εταιρείας με συνιδιοκτήτη τον γαλλικό εμπορικό κολοσσό LVMH. Της ανήκει επίσης 30% από τα εσώρουχα Savage Χ, τα οποία έχουν αποδειχτεί εξόχως δημοφιλή ποντάροντας στο diversity – εντός του 2022 μάλιστα θα αποκτήσουν και δίκτυο φυσικών καταστημάτων (προς το παρόν διατίθενται μέσω e-shop) απειλώντας την αυτοκρατορία που ακούει στο όνομα Victoria’s Secret. Ο high fashion οίκος μόδας που ίδρυσε (πάλι σε συνεργασία με την LVMH) δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση και κατέβασε ρολά τον περασμένο Φεβρουάριο, όμως σίγουρα θα παρηγορήθηκε πρόσφατα με την ανακήρυξή της σε εθνική ηρωίδα από την πρωθυπουργό της πατρίδας της, Mπαρμπέιντος, Μία Μότλεϊ. Η μεγάλη αυτή τιμή τής δόθηκε κατά την επίσημη τελετή που σηματοδότησε την απόσπαση της χώρας της Καραϊβικής από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το νησιωτικό κράτος είναι πλέον προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και έπαψε να αναγνωρίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ ως επικεφαλής του.

Αλλη μια σταρ της μουσικής που μας απασχόλησε περισσότερο για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες είναι και η Μπιγιονσέ που λάνσαρε στις 10 Δεκεμβρίου τη συλλογή Halls of Ivy στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Αdidas. Στο προωθητικό video της καμπάνιας, η 40χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε μάλιστα με τις κόρες της, Rumi και Blue Ivy.

Μία ακόμη ταλαντούχα γυναίκα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Μέσων το περασμένο διάστημα είναι η Adele. Το νέο άλμπουμ της με τίτλο «30» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο, έπειτα από έξι χρόνια δισκογραφικής απουσίας, και κατέκτησε αμέσως την κορυφή των charts. Ο δίσκος πούλησε την πρώτη εβδομάδα διάθεσής του 205.000 digital downloads και 487.000 αντίτυπα φυσικού προϊόντος (κυρίως CD ή βινύλια) και τα τραγούδια του συγκέντρωσαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 185 εκατομμύρια streams στις διάφορες μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες – όλα αυτά μόνο στις ΗΠΑ. Το σουξέ είναι πολύ μεγάλο, καθώς το «30» είχε μακράν το μεγαλύτερο άνοιγμα από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ εφέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τόσο το «Certified Lover Boy» του Drake όσο το «Red (Taylor’s Version)» της Τέιλορ Σουίφτ. Οι καιροί όμως αλλάζουν και δεν υπάρχει ουδεμία σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά της, «25», η οποία άφησε άπαντες άφωνους το 2015 πουλώντας σχεδόν 3,4 εκατομμύρια αντίτυπα (σε φυσική μορφή ή ως digital download) μόνο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Τα πάνω κάτω στη μουσική βιομηχανία έχει φέρει την τελευταία δεκαετία και η προαναφερθείσα Τέιλορ Σουίφτ. Η 32χρονη σήμερα σταρ της ποπ είχε υπογράψει ως έφηβη συμβόλαιο σε μια μικρή ανεξάρτητη δισκογραφική του Νάσβιλ που ονομάζεται Big Machine. Μετά από έξι άλμπουμ μετακόμισε στη Republic Records, μια μεγάλη εταιρεία. Καθώς γινόταν όλο και πιο δημοφιλής, ο κατάλογος με τους πρώτους δίσκους της αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Το 2019, σε μια ανάρτησή της στο Tumblr, περιέγραψε μια τρομακτική πρόταση που της έγινε: θα μπορούσε να ανακτήσει τον έλεγχο των πρώτων άλμπουμ της αν επέστρεφε στην Big Machine: για κάθε νέο άλμπουμ, θα κέρδιζε ξανά ένα παλιό. Η Σουίφτ απέρριψε την προσφορά και η Big Machine – μαζί με τα έξι άλμπουμ της – πωλήθηκε τελικά σε έναν από τους εχθρούς της, τον Σκούτερ Μπράουν, μάνατζερ του Κάνιε Γουέστ κατά την κορύφωση της κόντρας των δύο καλλιτεχνών το 2016.

Η ευφυής Τέιλορ απογοητεύτηκε αλλά βρήκε τη λύση. Το 2020 άρχισε να ηχογραφεί ξανά τα έξι άλμπουμ. Τον περασμένο Απρίλιο, κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση του «Fearless» και στις 12 Νοεμβρίου παρουσίασε στο κοινό το «Red (Taylor’s Version)». Παρά τις μικρές αλλαγές που προσαρμόζουν τα τραγούδια στον τωρινό της ήχο, δεν μιλάμε για διασκευές. Αντιθέτως, οι δίσκοι έχουν επαναηχογραφηθεί με ευσυνειδησία νότα προς νότα, με σκοπό να αντικαταστήσουν τα πρωτότυπα άλμπουμ και έτσι να καταρρεύσει η αξία τους. Κανείς δεν θα μπορούσε να φέρει ένα αντίστοιχο εγχείρημα εις πέρας αν δεν διέθετε τους παθιασμένους θαυμαστές και τη μεγάλη περιουσία της Σουίφτ.

Η κριτική αποδοχή και η εμπορική απήχηση του πρότζεκτ ήταν μάλλον δεδομένες, κανείς όμως δεν περίμενε τον πάταγο που θα έκανε η καινούργια, δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well», ενός κομματιού που περιγράφει, κατά πάσα πιθανότητα, τα τραύματα που της δημιούργησε η ναρκισσιστική συμπεριφορά του ευειδούς ηθοποιού Τζέικ Τζίλενχαλ κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης σχέσης τους το 2010. Πρόκειται πια για το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή του Hot 100 του Billboard.

Η δημοφιλία της Ολίβια Ροντρίγκο είναι τόσο αδιαμφιστήτητη που όταν ο Λευκός Οίκος θέλησε να προωθήσει τους εμβολιασμούς στα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω ο πρόεδρος Μπάιντεν την κάλεσε να περάσει το μήνυμα

Στην ίδια δουλειά περιλαμβάνεται και ένα υπέροχο ακυκλοφόρητο τραγούδι, το «Nothing New», ένα ντουέτο με την indie ιέρεια Φίμπι Μπρίτζερς. Οι στίχοι απευθύνονται στις επίδοξες επιγόνους της που θα χρησιμοποιήσουν τη δική της μέθοδο και με όχημα εθιστικά, μελαγχολικά, εξομολογητικά τραγούδια θα κατακτήσουν τον κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα μπορούσε φυσικά να το απευθύνει ονομαστικά στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία γνώρισε αστρονομική επιτυχία στις αρχές του 2021, προτού ακόμη ενηλικιωθεί, με το viral single «Drivers Licence», το οποίο μόνο στο Spotify έχει ξεπεράσει το 1,2 δισ. streams. Εχοντας μελετήσει την πορεία της πρώτης διδάξασας, η όμορφη τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί ότι το τραγούδι αναφερόταν σε μια ερωτική απογοήτευση που περνούσε η ίδια προκαλώντας την παθιασμένη συμπόνια των έφηβων θαυμαστριών της. Η κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, «Sour», τον περασμένο Μάιο εκτόξευσε τη Ροντρίγκο στη στρατόσφαιρα επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα one-hit-wonder. Με το pop-punk «Good 4 U» και τις αισθητικές παραπομπές στην Αλάνις Μόρισετ ή την μπάντα Hole κέρδισε τις καρδιές και των μεγαλύτερων σε ηλικία μουσικόφιλων. Η δημοφιλία της είναι τόσο αδιαμφισβήτητη που όταν ο Λευκός Οίκος θέλησε να προωθήσει τους εμβολιασμούς στα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, ο Μπάιντεν κάλεσε τη Ροντρίγκο να περάσει το μήνυμα. Αυτή εμφανίστηκε με καρό ταγέρ και πλατφόρμες, μια περιβολή που θύμιζε την ταινία-θρύλο των 90s «Clueless». Οι millennials όλου του κόσμου έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Αλλη μια τραγουδίστρια που μας καθήλωσε το 2021 ήταν η Μπίλι Αϊλις: το πολύ ωραίο άλμπουμ της «Happier Than Ever» κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, ενώ οι πολυσυζητημένοι πειραματισμοί που έκανε με την εικόνα της πλασάροντας ένα πιο pin-up προφίλ δίχασαν τους θαυμαστές της. Κάτι, ωστόσο, που έγινε ομόφωνα δεκτό με ενθουσιασμό ήταν ο τερματισμός του καθεστώτος εποπτείας υπό το οποίο βρισκόταν για 13 χρόνια η σταρ της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ένα πάγιο αίτημα του κινήματος #FreeBritney. Η μαρτυρία της ίδιας της Σπίαρς στο δικαστήριο τον περασμένο Ιούνιο, όπου ζήτησε να της δοθεί ξανά η ελευθερία, περιγράφοντας πώς η ιδιότυπη κηδεμονία υπό την επίβλεψη του πατέρα της έλεγχε την εργασία της, τα οικονομικά της, ακόμη και τα αναπαραγωγικά της δικαιώματα, ήταν το λιγότερο ανατριχιαστική. Αντίστοιχο αντίκτυπο είχε και η επανασύνδεση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Αφλεκ, ενός ζευγαριού που μας βοήθησε να θυμηθούμε ξανά την ανεμελιά των 00s με τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας που επιδείκνυε σε διάφορες διοργανώσεις, από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας μέχρι το Met Gala.

Χάρη στη θαρραλέα στάση δύο νεαρών αθλητριών, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στράφηκε και στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν όσοι κυνηγούν ρεκόρ και μετάλλια. Η Σιμόν Μπάιλς, η αμερικανίδα γυμνάστρια με τη μεγαλύτερη συλλογή μεταλλίων όλων των εποχών, αποχώρησε από τον τελικό της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η ψυχική πίεση ήταν αφόρητη: η διάσημη Αφροαμερικανίδα ήταν άλλωστε μεταξύ των 150 και πλέον γυναικών και κοριτσιών που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πρώην γιατρό της ομάδας Λάρι Νασάρ. Τον Μάιο, η γιαπωνέζα τενίστρια Ναόμι Οσάκα είχε κάνει μια παρόμοια γενναία κίνηση, αποσύροντας τη συμμετοχή της από το French Open (ακολούθως αποσύρθηκε και από το Wimbledon), αφού οι διοργανωτές αρνήθηκαν να της επιτρέψουν να εξαιρεθεί από τις συνεντεύξεις Tύπου που παραδοσιακά πραγματοποιούνταν μετά από κάθε αγώνα. Στο Instagram, η Οσάκα αποκάλυψε ότι έχει βιώσει στο παρελθόν «τεράστιο άγχος» και κρίσεις κατάθλιψης εξαιτίας της επικριτικής στάσης των Μέσων απέναντι στις γυναίκες που διακρίνονται στον αθλητισμό. Εξαιρετικό ήταν, εν αντιθέσει, το 2021 για τη Μαρία Σάκκαρη, που τιμήθηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ με τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς για δεύτερη διαδοχική φορά. Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε σε δύο ημιτελικούς Grand Slam (Roland Garros και US Open) και έφθασε μέχρι το Νο 6 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Το 2021 ήταν μια χρονιά που η Αμάντα Γκόρμαν δεν θα ξεχάσει ποτέ. Στις 20 Ιανουαρίου απήγγειλε το ποίημά της «The Hill We Climb» («Ο λόφος που ανεβαίνουμε») στην τελετή ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η παρουσία της 23χρονης ποιήτριας και ακτιβίστριας της έφερε διεθνή αναγνώριση και σύντομα δύο από τα βιβλία της έγιναν best sellers στην πατρίδα της. Η πανέμορφη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, κόρη της Αντι Μακ Ντάουελ, εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στην ανέλπιστα επιτυχημένη σειρά του Netflix «Maid», το ίδιο συνέβη και με τη Lady Gaga που συζητιέται έντονα για τις υποψηφιότητες των Oσκαρ χάρη στη φλογερή παρουσία της στην ταινία «House of Gucci». Τζακ ποτ πέτυχε και η Ζεντάγια. Πέραν της παρουσίας της στο καταπληκτικό «Dune» στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ, συμμετέχει στο μπλοκμπάστερ «Spider-Man: No Way Home», το οποίο καταρρίπτει αυτές τις ημέρες το ένα εισπρακτικό ρεκόρ μετά το άλλο θυμίζοντας τις προ-πανδημίας εποχές. Πολύ σύντομα, στις 9 Ιανουαρίου του 2022, θα κάνει πρεμιέρα και ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος της σειράς «Euphoria» στην οποία πρωταγωνιστεί.