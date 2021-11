Με πέντε μηνύματα στο Twitter o νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν παραδέχεται δημοσίως ότι έσφαλε σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις του στον πληθωρισμό.

«Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω τις δικές μου σκέψεις για τον πληθωρισμό» γράφει.

Όπως προσθέτει, τον αξιολόγησε λάθος: «Δεν είδα την τρέχουσα αύξηση να έρχεται. Μα γιατί; Δεν πίστευα ότι το δημοσιονομικό κίνητρο στις αρχές του τρέχοντος έτους θα ενίσχυε τη ζήτηση τόσο πολύ όσο προέβλεπαν οι Σάμερς και οι λοιποί… και, στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής δεν έχει»

Και συνεχίζει σε δεύτερο μήνυμά του: Η πραγματική τελική ζήτηση (χωρίς τα αποθέματα) αυξήθηκε κατά 2,6% τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι πολύ χαμηλό από την κανονική αύξηση της δυνητικής παραγωγής…

Περιορισμούς προσφοράς

«Αυτό που συνέβη, ωστόσο, είναι ότι αντιμετωπίσαμε περιορισμούς προσφοράς, τόσο ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά την κάλυψη της τεράστιας ζήτησης για διαρκή αγαθά όσο και απόσυρση εργαζομένων από το εργατικό δυναμικό, π.χ. Μεγάλη παραίτηση» αναφέρει στο τρίτο τιτίβισμα για να προσθέσει:

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα είναι απαραιτήτως παροδικός, αν και πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να είναι το καλύτερο στοίχημα»

Στο πέμπτο tweet του δημοσιεύει μια ανάλυση που περιγράφει τη κατάσταση

Δείτε όλα τα tweets του διάσημου οικονομολόγου

Trying to clarify my own thoughts on inflation. I got inflation wrong; I didn’t see the current surge coming. But why? I didn’t think the fiscal stimulus early this year would boost demand as much as Summers et al predicted … and, in fact, so far it hasn’t 1/ — Paul Krugman (@paulkrugman) November 14, 2021

Real final demand (excluding inventories) is up 2.6% over the past two years. That’s well short of normal growth in potential output 2/ pic.twitter.com/CK4M5DpkQm — Paul Krugman (@paulkrugman) November 14, 2021

What’s happened, however, is that we’ve faced supply constraints, both supply-chain issues in meeting huge demand for durable goods and withdrawal of workers from the labor force, i.e. Great Resignation 3/ — Paul Krugman (@paulkrugman) November 14, 2021

This doesn’t say that the inflation will necessarily be transitory, although I think that’s still the best bet. But it is important to realize that the story is more complicated than excessive stimulus 4/ — Paul Krugman (@paulkrugman) November 14, 2021

This is a very good analysis of where we appear to be at right now 5/ https://t.co/tF5JsX1jUI — Paul Krugman (@paulkrugman) November 14, 2021

Πηγή: ot.gr