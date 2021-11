Γερμανία – Έλληνας μετανάστης πέθανε ενώ ήταν υπό κράτηση στο Βούπερταλ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο θάνατος του 24χρονου Έλληνα μετανάστη, Γιώργου Ζαντιώτη σε αστυνομικό τμήμα του Βούπερταλ.

Είχε προηγηθεί η βίαιη σύλληψή του, όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που τραβούσε η αδερφή του την ώρα εκείνη.

Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν και να ασκούν βία σε ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος. Η αδερφή του φωνάζει, όπως και ο ίδιος ο Γιώργος Ζαντιώτης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό του σχεδόν πέντε 24ωρα μετά, δεν έχει συμβεί κάτι επιλήψιμο. Υποστηρίζουν ότι ο 24χρονος συνελήφθη έξω από νυχτερινό κέντρο επειδή επιτέθηκε στην αδερφή του και σε γυναίκα αστυνομικό, ενώ γίνεται λόγος και για ναρκωτικά. Σύμφωνα ωστόσο, με τα όσα κυκλοφόρησαν στα social media, ο νεαρός ήταν προσφάτως χειρουργημένος και ο λόγος του θανάτου του ήταν η αστυνομική βία.

Εκτός από τα σοβαρά ερωτήματα γύρω από τα αίτια του θανάτου του, εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν για τους λόγους που η είδηση αποσιωπήθηκε για πέντε ημέρες μέχρι το βίντεο της σύλληψης να βγει στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο Neues Deutchland, εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου για να γίνει γνωστό στη συνέχεια από ελληνική σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και να πάρει σοβαρές εκτάσεις χάρη στο οπτιοκοακουστικό υλικό και τις αντιδράσεις χρηστών των social media από πολλές διαφορετικές χώρες, αρκετοί εκ των οποίων μάλιστα εξέφρασαν την οργή τους και στο σημείο της σύλληψης του Έλληνα μετανάστη. Το όνομά του μάλιστα έχει γίνει και hashtag στο Twitter (#GiórgouZantióti) με σχόλια που βάλλουν κατά των αρχών και ζητούν άμεσες εξηγήσεις.

In #Wuppertal hat die Kundgebung gegen #Polizeigewalt und in Gedenken an #GiórgouZantióti begonnen. Rund 70 Menschen nehmen teil. Auf einem Transparent steht: «Wir werden nicht schweigen: Es war #Mord! Vertuschung und Lügen aufdecken! Behörden und #Polizei als Täter nennen!» pic.twitter.com/TiLI7F6gXv

