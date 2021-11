Καθώς το ενδιαφέρον της προεκλογικής περιόδου στρέφεται στα επικείμενα debates, οι έξι υποψήφιοι για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής απαντούν σε 4 κοινές ερωτήσεις σε μια πρώτη αντιπαράθεση των απόψεών τους για το κόμμα, τη στρατηγική του, τη μετεκλογική στάση του, την επιστροφή στα σύμβολα του ΠαΣοΚ, την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Αυτή είναι η ατζέντα που θα επικρατήσει στον δημόσιο διάλογο το διάστημα που απομένει μέχρι τις κάλπες. Από τις απαντήσεις προκύπτουν συμφωνίες και ασυμφωνίες αλλά και μια κοινή εκτίμηση. Οτι το Κίνημα Αλλαγής μπορεί, αν μάλιστα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία, να έχει ακόμη μία ευκαιρία επανεκκίνησης.

Ερωτήσεις

1. Ζητείτε την ψήφο της βάσης της παράταξης. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει με την παρουσία σας στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής;

2. Ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσετε στην πορεία προς τις εκλογές και ποια θα είναι η μετεκλογική σας στάση; Υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων και κυβερνητικών συνεργασιών και προς ποια κατεύθυνση;

3. Θα πρέπει να επανέλθουν το όνομα και τα σύμβολα του ΠαΣοΚ;

4. Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη χώρα; Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια;

«Ρεύμα απέναντι στον συντηρητικό διπολισμό»

1.

«Η εκλογή από τη βάση είναι μια πολύ σημαντική άσκηση δημοκρατίας. Την εγκαινίασα για την εκλογή προέδρου στο ΠαΣοΚ το 2004 και στη συνέχεια την υιοθέτησαν πολλά ευρωπαϊκά κόμματα. Είναι μια διαδικασία που εκφράζει την αντίληψή μου για το νόημα της πολιτικής. Τα πολιτικά κόμματα έχουν έναν τριπλό ρόλο. Είναι αντένες της κοινωνίας που ελέγχουν την εξουσία. Παράγουν ιδέες και προτάσεις που μεταφράζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις. Συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Για να εκπληρώσουν τους ρόλους αυτούς, πρέπει να λειτουργούν ως ζωντανοί οργανισμοί, όχι μόνο ως μηχανισμοί άντλησης ψήφων κάθε 4 χρόνια. Και αυτό σημαίνει κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, δημιουργικό. Η Φώφη Γεννηματά πρόσφερε πολλά στην ενότητα ενός χώρου που μετά την κρίση είχε κατακερματιστεί. Πρέπει να πιάσουμε το νήμα από εκεί, για να ενδυναμώσουμε το κόμμα και να μεγαλώσουμε την Παράταξη. Επιδίωξή μου είναι το Κίνημα Αλλαγής να γίνει ένα κόμμα πρότυπο, πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Να εκπροσωπήσει και να δώσει φωνή ξανά σε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες. Ας αξιοποιήσουμε το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, αλλά μαζί ελπίδα και προοπτική».

2.

«Στην πορεία προς τις εκλογές το Κίνημα Αλλαγής, ανταποκρινόμενο στις αναγκαιότητες των καιρών, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα απέναντι στον συντηρητικό διπολισμό. Ρεύμα που θα δώσει δύναμη για τις αναγκαίες αλλαγές. Καλούμαστε να διαμορφώσουμε μια πρόταση που θα συνδυάζει το όραμα και τις αξίες με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Και αυτό θα το κάνουμε με τρόπο ανοιχτό, συμμετοχικό. Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ας δούμε πρώτα από όλα τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Το ερώτημα αυτό τίθεται μετ’ επιτάσεως στο Κίνημα Αλλαγής, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που όλα τα κόμματα θα αντιμετωπίσουν. Κυρίαρχο ζήτημα πρέπει να είναι η συζήτηση για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα, όχι τα παιχνίδια μοιρασιάς της εξουσίας. Αλλωστε η οικοδόμηση μιας μεγάλης Προοδευτικής Παράταξης δεν απαντάται με συνεργασίες κομμάτων και συμφωνίες ηγετών, αλλά μόνο μέσα από τη συστράτευση όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών».

3.

«Το όνομα και τα σύμβολα του ΠαΣοΚ τα έχουμε βαθιά χαραγμένα στην καρδιά μας. Είναι όμως βαθιά χαραγμένα και στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας ως ένα βίωμα κοινωνικής κινητικότητας και εκδημοκρατισμού των θεσμών. Τη χρήση τους αξίζει να τη συζητήσουμε στο επερχόμενο Συνέδριο του Κινήματός μας. Καθήκον όλων μας είναι να τιμήσουμε τις αξίες που αυτά εκφράζουν, όχι με όρους συναισθηματικής καπηλείας και εργαλειοποίησης, αλλά με σεβασμό στην ιστορικότητα και στους αγώνες που αυτά αντιπροσωπεύουν».

4.

«Ιστορικά, η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη έφερε όλες τις μεγάλες αλλαγές που είχε ανάγκη η πατρίδα και απαιτούσε ο λαός μας. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και ως κυβέρνηση του ΠαΣοΚ την περίοδο 2009-2011, με ένα σαρωτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Με αυτό το πνεύμα πρέπει να προχωρήσουμε τον μετασχηματισμό της χώρας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά αν αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων τα προβλήματα με επιφανειακές λύσεις. Δεν γίνεται η πατρίδα μας να είναι καθηλωμένη σε ένα πελατειακό, παρασιτικό μοντέλο ανάπτυξης. Εχουμε μια μοναδική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν να είναι αργά, οφείλουμε να υλοποιήσουμε, παράλληλα με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ένα ολιστικό πρόγραμμα για την ενιαία υγεία, την παιδεία, την κλιματική δικαιοσύνη, την κυκλική οικονομία, το μέλλον της εργασίας, τη διαχείριση της μακροζωίας, την ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την έρευνα, τη σκέψη και τη δημιουργία. Μπορούμε να γίνουμε μια χώρα πρότυπο στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ευζωία των κατοίκων της».

«Με μένα τελειώνουν τα βαφτίσια. ΠαΣοΚ»

1.

«Το πρώτο που θα αλλάξει το βράδυ των εκλογών εάν προτιμηθώ είναι το όνομά μας. Με μένα τελειώνουν τα βαφτίσια. ΠαΣοΚ. Από την επόμενη ημέρα θα εργαστούμε για ένα κόμμα ανοικτό. Ολα από την αρχή, όλα από τη βάση, όλα τα όργανα αιρετά. To ΠαΣοΚ του 21ου αιώνα θα είναι ένας σύγχρονος ενεργός οργανισμός. Θα βάλουμε τέλος στις αποφάσεις κλειστών συσκέψεων. Θα βγάλουμε από την πρίζα τους κομματικούς μηχανισμούς που ελέγχουν τα πάντα και διώχνουν τους πολίτες και θα επιστρέψουμε το ΠαΣοΚ εκεί όπου ανήκει, στον λαό, στα μέλη του. Το ΠαΣοΚ του 21ου αιώνα θα είναι ένα ανοικτό και ψηφιακό κόμμα, ώσμωσης της άμεσης με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων για ένα καλύτερο αύριο».

2.

«Στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου προσέρχομαι με το σύνθημα “Αλλαγή είναι η αλήθεια”. Χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές: Οι πολίτες δυσπιστούν απέναντι στους πολιτικούς γιατί πιστεύουν ότι λένε ψέματα. Εμείς αυτή την άποψη θα την ανατρέψουμε. Και αυτό γιατί είμαι αποφασισμένος να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το πιο δημοκρατικό πολιτικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη. Η γνώμη των μελών μας θα αποκτήσει πραγματική αξία. Κανένα θέμα δεν θα αποκλείεται από τη θέση ερωτήματος σε εσωκομματικό δημοψήφισμα όσο σημαντικό και εάν είναι αυτό».

3.

«Οταν λέω τέρμα τα βαφτίσια, το εννοώ. Θα ανακτήσουμε τα σύμβολά μας και το όνομά μας γιατί δεν έχουμε κανέναν λόγο να ντρεπόμαστε για τα όσα προσφέραμε στον τόπο. Αλλάξαμε και εκσυγχρονίσαμε την Ελλάδα, αλλά και την κρατήσαμε όρθια στις πιο δύσκολες μεταπολεμικές της στιγμές. Δεν φυγομαχήσαμε ποτέ, αδιαφορώντας για το κόστος, προτάσσοντας πάντα την πατρίδα και την κοινωνία. Και δεν επιστρέφουμε στο ΠαΣοΚ για να κάνουμε μια ρετρό βουτιά στο παρελθόν – όπως ήδη κάνουν κάποιοι ως κακοί μίμοι – αλλά για να φύγουμε ξανά μπροστά στην Ελλάδα και στη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Το ΠαΣοΚ ήταν και θα ξαναγίνει ο εκφραστής της προοδευτικής παράταξης, ο φραγμός στη συντήρηση και στον λαϊκισμό».

4.

«Η χώρα έχει ανάγκη να ξεφύγει από τη μέγγενη του λαϊκισμού και της συντήρησης, ώστε να προωθηθούν επιτέλους οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι καιροί. Πρώτος μου στόχος είναι η αλλαγή στο κράτος. Η απαλλαγή από την τυραννία της γραφειοκρατίας που ταπεινώνει τους ανθρώπους και δεν επιτρέπει να κάνουμε τα αναπτυξιακά άλματα που έχουν ανάγκη η Ελλάδα και οι πολίτες της. Η μεταρρύθμιση του κόσμου της εργασίας, μέσα από τη συλλογική προσέγγιση των παραγόντων της εργασίας, είναι το μεγάλο στοίχημα του νέου κοινωνικού συμβολαίου, το οποίο καλείται να συνάψει το ΠαΣοΚ με τις δυνάμεις της παραγωγής, της ανάπτυξης και της οικολογίας. Με ενίσχυση των μισθών των εργαζομένων και γενικά της εργασίας ως βασικού πυλώνα παραγωγής πλούτου. Στον πυρήνα των προτάσεών μου βρίσκονται οι σύγχρονες σοσιαλδημοκρατικές κοινωνικές πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη των γενεών και δεν μεταφέρουν τα βάρη στις επόμενες γενεές για πρόσκαιρα εκλογικά οφέλη. Μιλάω για καθολικές κοινωνικές υπηρεσίες και όχι για νεοφιλελεύθερα δίχτυα προστασίας. Για ένα κράτος πρόνοιας που θα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και όχι σπατάλης και θα κάνει τους φτωχούς μικρομεσαίους και τους μικρομεσαίους μεσαίους. Μόνο ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό μπορεί να δώσει αυτή την κατεύθυνση στη χώρα και αυτό είναι το ΠαΣοΚ και αυτό είναι το διακύβευμα στις 5 του Δεκέμβρη».

«Εγγυώμαι την ενότητα, την ανανέωση, την προοπτική»

1.

«Είμαι υποψήφιος γιατί πιστεύω πως μπορώ να εγγυηθώ την ενότητα, την ανανέωση και την προοπτική της παράταξης. Ο προοδευτικός κόσμος διψά για νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και νέες νοοτροπίες, μακριά από πελατειακές συμπεριφορές και καθεστωτικές αντιλήψεις, που κάνουν τους πολίτες να αποστρέφονται την πολιτική. Δεσμεύομαι για ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό, που θα λειτουργεί με εσωτερική αξιοκρατία και διαφάνεια. Την επόμενη μέρα της εκλογής, όσοι μας τιμήσουν με τη συμμετοχή τους θα είναι οι πρωτεργάτες της επανεκκίνησής μας. Μαζί με αυτούς θα πάρουμε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Τώρα έχει έρθει η ώρα της δικής μας πολιτικής αντεπίθεσης. Οι συνθήκες το ευνοούν. H Σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει δυναμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν πρέπει να σπαταλήσουμε και αυτή την ευκαιρία».

2.

«Προτεραιότητά μου είναι να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό δεν θα γίνει λοξοκοιτώντας προς τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζοντας μπροστά. Το Κίνημά μας πρέπει να αναδεικνύει τόσο την αποτυχία της κυβέρνησης όσο και την ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ. Και να παρουσιάζει καθαρές προτάσεις και λύσεις για όσα απασχολούν τις Ελληνίδες και τους Ελληνες. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι κάθε συζήτηση για το αν θα πάμε με τον έναν ή με τον άλλον, χωρίς να έχει παρεμβληθεί η βούληση του ελληνικού λαού, υπονομεύει την προσπάθεια για την αναγέννηση της παράταξης και περιφρονεί τη λαϊκή ετυμηγορία. Δείτε το παράδειγμα της πανδημίας, θρηνούμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης και παρ’ όλα αυτά η μεν κυβέρνηση είναι καταστροφικά άτολμη, η δε μείζονα αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έκλεινε το μάτι μέσω του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εμείς εξαρχής είχαμε συνεπή στάση χωρίς να μετράμε το πολιτικό κόστος».

3.

«Γνωρίζω πολύ καλά τη συναισθηματική αξία του ονόματος και των συμβόλων μας. Η ιστορική παρακαταθήκη του ΠαΣοΚ είναι σπουδαία και ενώνει διαφορετικές γενιές, με έργο που φτάνει στο σήμερα. Εχω υπηρετήσει το ΠαΣοΚ ως Γραμματέας του και δεν έφυγα από αυτό ούτε μια μέρα. Μπορούμε λοιπόν και το όνομά μας και τα σύμβολά μας να τιμήσουμε, αλλά και όσους στάθηκαν δίπλα μας στην κοινή προσπάθεια να ανατάξουμε την παράταξή μας τα τελευταία χρόνια».

4.

«Ανθεκτική, ανταγωνιστική παραγωγική βάση για μια οικονομία που δεν θα βασίζεται απλώς στην κατανάλωση. Ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα δίνει στήριγμα και εφόδια στον πολίτη, για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες χωρίς να μένει κανείς πίσω. Δράσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές. Ρεαλιστικός πατριωτισμός στην εξωτερική πολιτική. Ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανεξάρτητες αρχές που θα προστατεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα ατομικά και εργασιακά δικαιώματα. Πρωτοβουλίες για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς. Μετάβαση στην πράσινη οικονομία, που πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να συνοδεύεται από την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ποιοτικά δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια που θα δίνουν δεξιότητες στα νέα παιδιά. Αυτοί είναι κάποιοι από τους βασικούς άξονες για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Για να ξαναφτιάξουμε τη σκάλα της κοινωνικής ανόδου. Τα επόμενα χρόνια η χώρα μας έχει μία μεγάλη ευκαιρία να προετοιμαστεί για αυτές τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τα κονδύλια που θα εισρεύσουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Καλώ τους συνυποψηφίους μου να συζητήσουμε γι’ αυτά αναλυτικά και σε βάθος. Ετσι το Κίνημά μας θα μαγνητίσει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας και οι εκλογές μας θα γίνουν πολιτικό γεγονός εθνικής εμβέλειας».

«Επανασύνδεση με λαϊκά στρώματα και μεσαία τάξη»

1.

«Προτεραιότητα είναι η επανασύνδεση του κόμματος με τα λαϊκά στρώματα και τη μεσαία τάξη, τον κόσμο της αγροτιάς, της μικρομεσαίας επιχείρησης, της ευέλικτης εργασίας, της νέας δημιουργίας, των επιστημών και του πολιτισμού. Των κοινωνικών δηλαδή στρωμάτων που έχασαν την πολιτική τους εκπροσώπηση όταν τα δυτικά προοδευτικά κόμματα έγιναν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής ελίτ. H επανασύνδεση θα γίνει μέσα από μια βαθιά ριζοσπαστική διοικητική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει ότι ο πλούτος που έρχεται απ’ έξω δεν θα φύγει γρήγορα στο εξωτερικό αλλά θα μείνει στις τοπικές κοινωνίες και θα πολλαπλασιαστεί εκεί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας που σήμερα έχει συρρικνωθεί, με στατιστικές των τραπεζών, στο 15% του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη σε συλλογικότητες όπως η αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια και οι συνεταιρισμοί, θεσπίζοντας κανόνες για την διαφανή λειτουργία τους και την αποτελεσματική συνεργασία τους γύρω από περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης».

2.

«Οπως λέει ο Cohen, First we take Manhattan, then we take Berlin. Πρώτα θα κυριαρχήσουμε πολιτικά επί του ΣΥΡΙΖΑ με μια σύγχρονη και προοδευτική πρόταση αντιπολίτευσης και μετά επί της ΝΔ με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Η υποψηφιότητά μου θέτει ως προτεραιότητα την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Βλέπετε εσείς κάποιο κόμμα που είναι διατεθειμένο να αποποιηθεί εξουσία; Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρασε ένα νομοσχέδιο, που με θράσος ονόμασε “επιτελικό κράτος”, που συγκεντρώνει όλη την εξουσία από τα υπουργεία στο Μαξίμου. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί καν να αποσυγκεντρώσει την εξουσία στο ίδιο του το κόμμα. Λειτούργησε πατερναλιστικά απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσπάθησε να καπελώσει επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και πανεπιστήμια. Αντιμέτωποι με τέτοιες παλαιολιθικές αντιλήψεις, εντελώς αντίθετες με την πρόταση που φέρνουμε, σε ποια βάση να συζητήσουμε;».

3.

«Ενα κόμμα αλλάζει σύμβολα ως επιστέγασμα μιας ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας, που ξεκινάει από κοινωνικό διάλογο για να μεταφράσει τις αρχές και τις αξίες του σε θέσεις και προτάσεις που απευθύνονται στα σημερινά προβλήματα των πολιτών. Το κόμμα χρειάζεται να ανοίξει στους πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν – σε αυτό το πλαίσιο έκανα και την πρότασή μου για ηλεκτρονική ψηφοφορία λόγω της πανδημίας – και να ενεργοποιήσει αδρανή στελέχη που έχουν ακόμα να προσφέρουν. Κάθε προσπάθεια πλαστής επίσπευσης αυτής της διαδικασίας αλλάζοντας σύμβολα οδηγεί σε σύγχυση του εκλογικού σώματος. Για αυτό υπερασπίστηκα τα σύμβολα του ΠαΣοΚ, αλλά και θα αντισταθώ στην επιστροφή τους χωρίς την πολιτική δουλειά που οφείλουμε να κάνουμε».

4.

«Πρώτον, η οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική υπεροχή της χώρας ώστε να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερον, η διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων μέσα από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου. Τρίτον, η καταπολέμηση της φτώχειας με σύγχρονες κοινωνικές δομές και ριζοσπαστικές πολιτικές όπως το καθολικό βασικό εισόδημα. Τέταρτον, η δίκαιη φορολόγηση του πλούτου και το περιουσιολόγιο. Πέμπτον, κάθε μέτρο για δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους απονομής δικαιοσύνης. Εκτον, ένα σύστημα παιδείας που διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της και προσφέρει επιλογές διά βίου. Εβδομον, ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπου οι υποδομές είναι αντίστοιχες της ποιότητας του ιατρικού του προσωπικού και λειτουργεί πλουτοπαραγωγικά εξάγοντας υπηρεσίες. Και, τέλος, η πορεία προς την ενεργειακή αυτονομία της χώρας με τελικό στόχο την ατομική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος».

«Είμαι εδώ για να δώσω φωνή στη νέα γενιά»

1.

«Πιστεύω στην πολιτική που αλλάζει τη ζωή μας. Πιστεύω στους πολίτες που αφήνουν στην άκρη τα δευτερεύοντα και παλεύουν για τον διπλανό τους, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Αυτό έμαθα δίπλα στη Φώφη Γεννηματά. Η υποψηφιότητά μου στηρίζεται σε όλους εκείνους, τους καθημερινούς ανθρώπους κάθε γενιάς, που έχουν όνειρα και ελπίζουν σε κάτι νέο και διαφορετικό. Με αυτούς στην πρώτη γραμμή μπορούμε να δώσουμε προοπτική πρωταγωνιστή στην παράταξή μας. Αυτό που φέρνει η υποψηφιότητά μου είναι η ανανέωση με περιεχόμενο, αξίες και ηθική, η διεύρυνση της βάσης του Κινήματος με εκείνους που νιώθουν ότι οι πολιτικοί δεν τους ακούν και οι κοκορομαχίες γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Είμαι εδώ για να δώσω φωνή στη νέα γενιά, που αντιμετωπίζει ανισότητες και θέλει να συγκρουστεί με την αδικία. Εκείνο που αλλάζει, όμως, με την υποψηφιότητά μου δεν είναι μόνο η γενιά. Αν εκλεγώ αλλάζει, για την ακρίβεια μικραίνει, η απόσταση ανάμεσα στη βάση του κόμματος, που νοιάζεται για τον τόπο και ταυτόχρονα παλεύει να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες των κρίσεων. Οι αρχές τις Σοσιαλδημοκρατίας που αναγεννώνται στην Ευρώπη, δεν αναγεννώνται σε όμορφα γραφεία με αναμμένα ηλεκτρικά τζάκια. αναγεννώνται στον δρόμο από τους ανθρώπους που νιώθουν στάσιμοι και περιορισμένοι. Από τους ανθρώπους που παρ’ όλο που σπούδασαν δεν βρίσκουν να δουλέψουν στις σπουδές τους. Εχω άλλη οπτική γωνία στα προβλήματα: δίπλα, όχι από πάνω. Είναι προβλήματα δικά μας, του διπλανού μας, της κοινωνίας μας».

2.

«Εξι χρόνια απαντούσα σε αυτή την ερώτηση καθημερινά. Τις μισές ημέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ, τις υπόλοιπες για τη ΝΔ. Η αυτονομία που πετύχαμε είναι απαράβατη παρακαταθήκη για εμένα. Οχι ως τελικός στόχος, αλλά ως απαραίτητος σταθμός πριν από τον τελικό προορισμό που λέγεται νίκη. Εχοντας ζήσει πολύ έντονα τους ανθρώπους μας τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι η παράταξή μας έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να την αναδείξουν ως πρωταγωνιστική δύναμη της νέας εποχής. Κάθε συζήτηση ετεροπροσδιορισμού είναι προσβλητική για την ιστορία και το μέλλον της παράταξής μας».

3.

«Το ΠαΣοΚ είναι η ψυχή μας, είναι οι άνθρωποί του, οι αξίες του, το έργο του. Δεν φύγαμε ποτέ από αυτό για να χρειαστεί να επανέλθουμε. Εκτιμώ, επίσης, ότι η γενναία προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια η Φώφη Γεννηματά αποκατέστησε την τιμή και την αξία του ΠαΣοΚ στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, το ενδιαφέρον μου είναι στραμμένο στο πώς θα κάνουμε ξανά Κίνημα το κόμμα μας. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε στο συνέδριο του Μαρτίου».

4.

«Πιστεύω στη διαρκή εγρήγορση για τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων, με ενεργητική παρουσία στα διεθνή fora. Πιστεύω σε ένα κράτος που δίνει ευκαιρίες στους πολίτες, κάνοντας την ψηφιοποίηση συστατικό της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και άμεσα όλες τις κρίσεις που ήρθαν ή θα έρθουν. Ως πότε θα μένουν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα επειδή έπεσε ένα δέντρο; Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί, για παράδειγμα, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Για την ακρίβεια, είναι σημαντική ευκαιρία να αντιστρέψουμε την άδικη πυραμίδα που δείχνει ότι το 90% των Ελλήνων ζουν με ποσά ως 2000 ευρώ, και μόλις το 10% με περισσότερα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, λοιπόν, την Ελλάδα των ισχυρών θεσμών. Γιατί οικονομική ευημερία, η πράσινη ηθική και ο ισχυρός ψηφιακός μετασχηματισμός πάνε μαζί».

«Επιδιώκουμε ηγεμονικό πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο»

1.

«Οι προτεραιότητές μου είναι να ξαναβρεί γρήγορα η παράταξη την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητά της ως σύγχρονου κόμματος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, να αναδείξουμε και πάλι τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών πολιτικών και, στη βάση αυτή, να διαμορφώσουμε μια συνεκτική δέσμη προγραμματικών προτάσεων για το μέλλον της Ελλάδας και την ευημερία των πολιτών. Τέλος, να αναδιατάξουμε οργανωτικά την παράταξη με εντατική προσπάθεια, ώστε σε σύντομο χρόνο να είναι έτοιμη να αναλάβει μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Είναι κρίσιμο να αναδειχθούν και πάλι οι αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης στους πιο αδύναμους, να ανοικοδομηθεί το κράτος πρόνοιας και να ξαναδιατυπωθεί το δημοκρατικό αίτημα, ώστε η Δημοκρατία να μεταμορφωθεί σε σφύζουσα από τη συμμετοχή των πολιτών “Αγορά”. Μέχρι τον Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί μια νέα Διακήρυξη Αρχών, ανάλογης βαρύτητας με την ιστορική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, και στους επόμενους δύο μήνες θα έχει διαμορφωθεί μετά από ευρεία διαβούλευση ένα πλήρες και καινοτόμο πρόγραμμα ριζικών αλλαγών στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στο κράτος και τους θεσμούς».

2.

«Η εκλογική μας στρατηγική θα είναι απολύτως ευκρινής: σημαντική αύξηση της εκλογικής επιρροής του Κινήματος. Επιμένουμε στην ανάδειξη των διαφορών μας από τους άλλους και επιδιώκουμε ηγεμονικό πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο στη δημόσια ζωή. Δεν μας απασχολεί το ερώτημα πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, γιατί με τη Δεξιά ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικούς κόσμους, ενώ με τη ριζοσπαστική Αριστερά είναι δυσχερής ο διάλογος, γιατί λείπει το στοιχείο της εμπιστοσύνης».

3.

«Αν η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, όπως έλεγε ο Μιτεράν, τότε είναι αδύνατο να αγνοήσουμε την ανάγκη της επιστροφής του ακρωνυμίου και των συμβόλων του ΠαΣοΚ στον τίτλο της παράταξης. Το θέμα θα το θέσω στο τακτικό συνέδριό μας που θα διεξαχθεί λίγους μήνες μετά την εκλογή προέδρου».

4.

«Μπορώ να μιλήσω συνοπτικά, λόγω έλλειψης χώρου. 1. Θα ζητήσουμε εθνική συνεννόηση και θα αναζητήσουμε τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη ώστε να μην επιστρέψουμε από τις αρχές του 2023 στο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας γιατί, αν συμβεί αυτό, η χώρα μας αλλά και η ευρωζώνη κινδυνεύουν από σοβαρές οικονομικές περιπέτειες. Θα ζητήσουμε, δηλαδή, να διαμορφωθεί κοινή εθνική θέση ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης. 2. Θα υπάρξει ένα ριζοσπαστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ενός κεντρικού κράτους-στρατηγείου, με επιτελικές μόνο αρμοδιότητες και μεταφορά όλων των υπολοίπων αρμοδιοτήτων στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης και σε αποκεντρωμένες δομές. 3. Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης θα είναι διάχυτη παντού. Για να δώσω ένα παράδειγμα, θα υπάρξουν σοβαρές μεταβολές στην ανάληψη των φορολογικών βαρών, με μέτρα όπως η φορολόγηση του καθαρού πλούτου (ετήσια έσοδα μείον ετήσιες δαπάνες) ή η προστασία της σφαίρας των δημοσίων αγαθών (υγεία, παιδεία, περιβάλλον κ.ά.). 4. Θα ενισχύσουμε τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, δηλαδή την οικονομική δραστηριότητα της οποίας φορείς είναι συλλογικές οντότητες, όπως οι συνεταιρισμοί ή οι συμπράξεις πολιτών, κοινωνική οικονομία η οποία μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 5. Μαζί με τη συμμετοχική οικονομία θα ενισχύσουμε τη συμμετοχική Δημοκρατία, με θεσμούς όπως το δημοψήφισμα με πρωτοβουλία των πολιτών ή η νομοθέτηση με πρωτοβουλία κοινωνικών φορέων και πολιτών. Θέλουμε τα κέντρα λήψης των αποφάσεων να ελέγχονται από τους πολίτες και όχι από εξωθεσμικά κέντρα ισχύος».