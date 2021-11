ΛεΜπρόν – Ο χρόνος φέρνει… διαχείριση και τραυματισμούς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Λος Άντζελες Λέικερς τουλάχιστον μία εβδομάδα εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στους κοιλιακούς του, με τους Λιμνάνθρωπους να μη βιάζονται με την περίπτωσή του, καθώς δε θέλουν να διακινδυνέψουν κάποια υποτροπή.

Ο Βασιλιάς έρχεται όλο και συχνότερα αντιμέτωπος με προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, με τη θητεία του στους Λέικερς να είναι η πιο χαρακτηριστική.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Τζέιμς θα «πατήσει» τα 37 σε ένα μήνα, ενώ κουβαλά ήδη στις πλάτες του 18 απαιτητικές σεζόν στο ΝΒΑ, στοιχεία που μπορούν εν μέρει να δικαιολογήσουν την εμφάνιση προβλημάτων, αλλά και τη διαχείριση του αριθμού των παιχνιδιών στα οποία αυτός αγωνίζεται.

Οι αριθμοί έρχονται για να επιβεβαιώσουν πως ο ΛεΜπρόν έχει αγωνιστεί σε λιγότερους αγώνες κανονικής περιόδου στην καριέρα του με τους Λέικερς απ’ ό,τι με τις προηγούμενες ομάδες του, μετρώντας 173/233 (74%) από το 2018 που βρίσκεται στο Λος Άντζελες.

Στην πρώτη του θητεία στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (2003-2010) είχε αγωνιστεί στο 95% των παιχνιδιών (548/574), στους Μαϊάμι Χιτ είχε 94% (294/312), ενώ στο δεύτερο πέρασμά του από τους Ιππότες είχε 92% (302/328).

LeBron James is expected to miss time with the Lakers.

LeBron’s availability since joining the Lakers has dropped dramatically compared to his other stints with teams in the NBA (numbers entering Thursday). pic.twitter.com/HJsDKl3Wvt

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 4, 2021