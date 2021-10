Έγραψε ιστορία ο Πρίντεζης – Από τη Σύρο στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μια διαχρονική αξία στον Ολυμπιακό και συνεχίζει να γράφει μπασκετικά χιλιόμετρα φορώντας τα ερυθρόλευκα. Στα 36 του, όντας πιο ώριμος από ποτέ ανεβαίνει θέσεις στη λίστα των σκόρερ της Euroleague, όντας πλέον τέταρτος, σε ένα ταξίδι, που των έφερε από τη Σύρο στην ελίτ της Ευρώπης.

Το ντεμπούτο κόντρα στη Σλασκ:

Το ξεκίνημα του ήρθε απέναντι στην Ιντέα Σλασκ τον Νοέμβρη του 2002, μόλις στα 17 του. Ο χρόνος συμμετοχής ήταν λίγος, μόλις δύο λεπτά, όμως μοιράστηκε το παρκέ με Έβανς, Τζόνσον, Μόρις Ντε Μιγκέλ και Μίλαν Τόμιτς. Τον ίδιο χρόνο έπαιξε και στα ματς με Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η περιπέτειά του στο υψηλότερο επίπεδο μόλις είχε αρχίσει.

Μετά από ένα πέρασμα από την Ολίμπια Λάρισας ξανά γύρισε στον Ολυμπιακό, πριν μετακομίσει στη Μάλαγα το 2009.

Η Ισπανία και η κόντρα με τον Καζλάουσκας

Στην Ανδαλουσία βρέθηκε πρώτη και μοναδική φορά εκτός Ελλάδος, υπό τις οδηγίες του Γιόνας Καζλάουσκας. Προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για να ταιριάξει στα «θέλω» και τις απαιτήσεις του Λιθουανού, όμως δεν ταίριαζαν τα «χνώτα τους».

Μάλιστα ο Πρίντεζης έχει μιλήσει για το πως ενοχλούσε τον κόουτς η προσπάθειά του να τελειοποιήσει το, σήμα κατατεθέν του εδώ και χρόνια, το πεταχτάρι. Μετά από πολλές κόντρες κι έναν σοβαρό τραυματισμό στο χέρι επέστρεψε στα… γνωστά λημέρια το 2011.

Όταν γύρισε ξανά στον Πειραιά ρίσκαρε. Υπέγραψε με το μίνιμουμ, μετά από συνάντηση με τους Αγγελόπουλους και ξεκίνησε να δουλεύει, για να δικαιώσει και να δικαιωθεί.

Η γρήγορη ανταμοιβή

Το 2012 ο Ολυμπιακός παρουσίασε μια τρομερή ομάδα, με μπάτζετ ασύγκριτο βέβαια μπροστά στα υπόλοιπα μεγαθήρια. Στον τελικό της Πόλης ήρθε αντιμέτωπος με τον παλιό του προπονητή. Η ΤΣΣΚΑ του Καζλάουσκας έδειχνε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, μέχρι την τέταρτη περίοδο. Η αντεπίθεση άρχισε αργά και σταθερά, με τη διαφορά σταδιακά να μειώνεται.

Σαν σενάριο βγαλμένο από ταινία ο «Πριντ» έμελλε να είναι εκείνος που θα «σκότωνε τους Ρώσους. Με τον χρόνο να τελειώνει υποδέχθηκε την μπάλα μετά από πάσα του Βασσίλη Σπανούλη και έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα, την κίνηση που του απαγόρευε ο Καζλάουσκας. Απαλό πεταχτάρι και η γλυκι΄σ σνάβαση στο «Έβερεστ» του ΕυρωπαΙκού μπάσκετ έγινε πράξη, σε μια φάση που αναδείχθηκε ως η κορυφαία της δεκαετίας στην Euroleague από ψηφοφορία των φιλάθλων.

Το 2013 οι Πειραιώτες επανέλαβαν τον άθλο, παρά το στραβό ξεκίνημα κόντρα της Ρεάλ στο Λονδίνο, όμως η επόμενη καθαρά δική του στιγμή ήρθε το 2015.

Σε μια τρομερή σειρά κόντρα στην Μπαρτσελόνα στα playoffs έστειλε την ομάδα στο Final 4 με ένα buzzer beater «βυθίζοντας» τους Καταλανούς.

Αρχηγός στη μετά Σπανούλη εποχή

Δεν είναι πια «λύκόπουλο» καθώς σε λίγο καιρό μπαίνει στα 37 του, όμως κάνει αυτό που έκανε πάντα. Παίζει με μυαλό, φροντίζοντας να παίρνει κατάλληλη θέση στο ποστ, να μην «φλυαρεί» επιθετικά. Το παιχνίδι με πλάτη είναι ακόμα εκεί. Παίζει λιγότερο από ποτέ, κάτω από 12 λεπτά, αλλά η δουλειά του δεν είναι μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε από το μπάσκετ το καλοκαίρι και ο Πρίντεζης, λογικά κσι σπολύτως δικαιωματικά τον διαδέχθηκε στην αρχηγία της ομάδας. Η εμπειρία του, το κύρος του και η ψυχραιμία του βοηθούν στο να διατηρείται η ισορροπία εντός των αποδυτηρίων, άλλος ένας λόγος για τον οποίο είναι ένα από τα 4 κλειδιά του Μπαρτζώκα.

Χθες κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου χρειαζόταν μόλις 7 πόντους για να γίνει ο τέταρτος παίκτης της διοργάνωσης πρώτος Έλληνας. Ο επόμενος Έλληνας σκόρερ στη σχετική λίστα είναι ο Κώστας Σλούκας με 2502 πόντους στην 19η θέση, ακολουθούμενος από τους Νικ Καλάθη και Δημήτρη Διαμαντίδη με 2498 και 2495 στην 20η και 22η αντίστοιχα.

The bucket to surpass 3500 was of course a floater! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/c8u18vFIYU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 26, 2021