Διατηρήθηκε στην κορυφή η Μπάγερν (4-0), πέρασε από το Μπίλεφελντ η Ντόρτμουντ (0-3)

Η Μπάγερν Μονάχου δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Χόφενχαϊμ (4-0) για την 9η αγωνιστική της Bundesliga και πέτυχε την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην κορυφή με 22 βαθμούς.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν σκόραρε στο 8′ με τον Γκνάμπρι αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Ωστόσο, o 26χρονος Γερμανός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 16′, κάνοντας το 1-0. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι Βαυαροί κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, με τον Λεβαντόφσκι να σημειώνει με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή το 2-0 στο 30′.

Έτσι, ο Πολωνός επιθετικός έφτασε τα 34 γκολ σε 26 ματς πρωταθλήματος σε ένα ημερολογιακό έτος! Η Μπάγερν στο δεύτερο μέρος έριξε ρυθμούς, αλλά κατάφερε να πετύχει άλλα δύο γκολ, με τον Τσούπο-Μότινγκ στο 82′ να σημειώνει το 3-0 και τον Κομάν στο 87′ να διαμορφώνει το τελικό 4-0.

Gnabry goal. Müller at his cunning best pic.twitter.com/5HpPJGYgdT

— EmmaKelz (@emmakingkelz) October 23, 2021