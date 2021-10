Ερωτηματικά έχει προκαλέσει στο Νησί η κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η 95χρονη την Τετάρτη (20/10) ακύρωσε μια επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία και πέρασε το βράδυ σε νοσοκομείο.

Πλέον, «έχει πάρει εξιτήριο και βρίσκεται στο κάστρο του Γουίνδσορ με καλή διάθεση», σημειώνουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Συγκεκριμένα, εισήχθη στο ιδιωτικό Νοσοκομείο «King Edward VII» στο κεντρικό Λονδίνο. Η διαμονή της έγινε για πρακτικούς λόγους και δεν σχετίζεται με τον κορωνοϊό.

«Μετά από ιατρικές συμβουλές για να ξεκουραστεί για λίγες ημέρες, η Βασίλισσα παρευρέθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη το απόγευμα για κάποιες προκαταρκτικές έρευνες, επιστρέφοντας στο Κάστρο Γουίνδσορ σήμερα το μεσημέρι (21/10)», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Παλατιού αργά την Πέμπτη.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες η Βασίλισσα εθεάθη για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί ένα μπαστούνι δημοσίως.

Η μονάρχης βρίσκεται στον θρόνο εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες. Όταν στέφθηκε βασίλισσα, στις 6 Φεβρουαρίου 1952, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα της, ήταν 25 ετών.

Μόλις αυτή την εβδομάδα η Ελισάβετ απέρριψε την πρόταση ενός περιοδικού να της απονείμει τον τίτλο του «Ηλικιωμένου της Χρονιάς» λέγοντας ότι νιώθει πολύ νέα.

