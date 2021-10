Οι νέοι Αγκιμπού Καμαρά του Ολυμπιακού

Ο τρόπος δουλειάς μιας ομάδας εξηγεί πολλά αναφορικά με τη συνολική λειτουργία της. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μεγάλη ή μικρότερη επιτυχία στις μεταγραφές. Μπορεί να ανακαλύπτει διαμάντια ή να παίρνει παίκτες που απλώς «δεν βγαίνουν» παρότι «βαριά» ονόματα. Αλλά αυτό που σίγουρα κάνει είναι να μην αφήνει τίποτε στην τύχη του. Κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά αυτή την εβδομάδα.

Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη συναντήθηκαν όλοι οι άνθρωποι που έχουν υπό την ευθύνη τους την αναζήτηση, εύρεση και αξιολόγηση ποδοσφαιριστών που είτε αποκτά είτε παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, σε όλο τον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού έγινε ευρεία συνάντηση μεταξύ όλων των μελών του τμήματος σκάουτινγκ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικοί που ασχολούνται με το κομμάτι της μεταγραφικής επάνδρωσης και του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αναλυτικά, στο Ρέντη συναντήθηκαν οι Φρανσουά Μοντέστο (επικεφαλής Scouting), Αλεχάντρο Ντε Μπαρτόλο (επιτελική θέση), Νούνο Ζούστινο Φερέιρα (σκάουτ στην Πορτογαλία), Γιαζίντ Μανσουρί (σκάουτ στη Γαλλία), Σίμος Χάβος (σκάουτ Ολυμπιακού στην Ελλάδα), Γιώργος Συριανός (Head Of Data And Analytics Recruitment της Νότιγχαμ) και Γιάννης Θεοδώρου (Head of Sports Technology, Data Scouting & Analytics του Ολυμπιακού).

Στόχος της συνάντησης ήταν η συνεργασία και η οργάνωση του ευρύτερου τμήματος σκάουτινγκ, που θα καλύπτει τις ανάγκες και του Ολυμπιακού (και της Φόρεστ) και παράλληλα θα μεγαλώσει το εύρος των παικτών που μπορεί να παρακολουθεί η ομάδα.

Μάλιστα, με βάση αυτό που προκύπτει ως πληροφόρηση είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται το ρίσκο στις μεταγραφές για τις οποίες ξοδεύουν σημαντικά ποσά, άρα θέλουν να έχουν όσο περισσότερες «εσωτερικές» πληροφορίες γίνεται για τους παίκτες.

Παράλληλα, στον Πειραιά δεν αλλάζουν τακτική και στόχευση και έχουν αποφασίσει να επενδύσουν ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις όπως ο Αγκιμπού Καμαρά. Δηλαδή, σπουδαία ταλέντα, που προκύπτουν ως «ευκαιρίες» στο μεταγραφικό παζάρι και οι οποίοι μπορούν να αποκτηθούν με μικρά ποσά, αλλά να έχουν τεράστια απόδοση. Καθώς η αξία τους θα μεγαλώσει μέσα από την εξέλιξή τους στον Ολυμπιακό. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τον 20χρονο μέσο από τη Γουινέα, που έχει εντυπωσιάσει όλη την Ευρώπη με την εξέλιξη και το παιχνίδι του.

Επιπλέον, φέρεται να έχει και μια πρώτη εκτίμηση-αξιολόγηση των παικτών που παρακολουθεί ο Ολυμπιακός ανά τον πλανήτη, ενώ λέγεται ότι ήδη καταρτίζονται και οι πρώτες λίστες. Κυρίως με το βλέμμα στο καλοκαίρι. Ώστε ο Ολυμπιακός να είναι απολύτως έτοιμος να κινηθεί και να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.