Πρόβλημα σε ολόκληρο τον πλανήτη φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook, του Instagram, καθώς και άλλων εφαρμογών Social Media.

Διεθνή ΜΜΕ, όπως ο βρετανικός Independent και η Sun, κάνουν λόγο για παγκόσμιο «κραχ». Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι χρήστες στην Ελλάδα.

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο» βλέπουν όσοι προσπαθούν να συνδεθούν στο Facebook, ενώ στο Instagram εμφανίζεται το μήνυμα «η ροή δεν ανανεώθηκε». Eμπόδια συναντούν και οι χρήστες του WhatsApp.

Η βρετανική Sun μιλά για παρόμοια προβλήματα σε αμέτρητους χρήστες στα social media, ενώ αναφέρει πως έχει ζητήσει από την Facebook να κάνει κάποιο σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Facebook, Άντι Στόουν με ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε πως η εταιρεία γνωρίζει ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν και πως «δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατόν».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021