Εξηγήσεις για την παρουσία του στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Υόρκη, στα οποία παραβρέθηκαν ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στον απόηχο των αντιδράσεων τόσο στην ελληνική όσο και την κυπριακή ομογένεια, αλλά και στην αρμενική κοινότητα -με την οργάνωση ΑΝCA να απαντά με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση- με αποκορύφωμα τη ματαίωση της συνάντησης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε ένδειξη δυσαρέσκειας, κύκλοι της Αρχιεπισκοπής επισημαίνουν πως ο κ. Ελπιδοφόρος συνομιλεί και θα συνομιλεί με αξιωματούχους της Τουρκίας, όπως και κάθε άλλης χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, της παγκόσμιας και περιφερειακής ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, θα εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του δίδεται για να υποστηρίζει με σθένος στους συνομιλητές του από όλο τον κόσμο -και ειδικά της Τουρκίας- τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τα δικαιώματα της Ελληνορθόδοξης μειονότητας και τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που απαιτούν την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο.

Σημειώνεται πως, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου», ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επανέλαβε το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενώ έστειλε μήνυμα για τη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ερντογάν για τα εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, (που έκανε) μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες. Όπως πάντα, επιμένω στη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων της Τουρκίας» ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Twitter.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμμετοχή του στην εκδήλωση εγκαινίων του κτιρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.

