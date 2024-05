Ένα σχολικό γήπεδο επλήγη σήμερα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκιβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 παιδιά και τρεις ενήλικες, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Δύο έφηβοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτησή του στο Telegram. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά που τρυματίστηκαν είναι από 8 έως 15 ετών, ενώ ένα από αυτά υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι.

Three boys were playing #football in the yard, when #russians bombed them in #Kharkiv #Ukraine. pic.twitter.com/arQAahcpmh

— Eugene Naloiko (@naloiko) May 8, 2024