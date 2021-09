Οι αμυντικοί της Τσέλσι έχουν σκοράρει όσα οι Άρσεναλ και Τότεναμ μαζί

Η Τσέλσι έκανε… πλάκα στην Τότεναμ, μέσα στο Βόρειο Λονδίνο, καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 3-0, πιάνοντας έτσι και πάλι στην κορυφή της Premier League τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ίδιο είχε κάνει πριν από μερικές εβδομάδες και κόντρα στην Άρσεναλ, δείχνοντας και στις δύο ομάδες του Βόρειου Λονδίνου πως η πρωτεύουσα είναι… μπλε! Οι δύο ομάδες της άλλης άκρης του Λονδίνου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και αυτό φαίνεται και από τις επιθετικές επιδόσεις των αμυντικών της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Διότι, οι αμυντικοί της Τσέλσι έχουν καταφέρει να σκοράρουν στη φετινή Premier League, συνολικά πέντε φορές! Όσα έχουν σκοράρει μαζί η Άρσεναλ και η Τότεναμ, καθώς οι «κανονιέρηδες» έχουν μόλις δύο γκολ, την ώρα που οι spurs έχουν τρία!

Chelsea’s defenders have scored as many Premier League goals this season (5) as Arsenal and Tottenham have managed as teams combined. 👀 [whoscored] #CFC pic.twitter.com/ttZ6bO6sCY

