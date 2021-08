Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μέσω του αεροδρομίου της Καμπούλ, θέλοντας να ξεφύγουν από τη φρίκη των Ταλιμπάν.

Πρόκειται για περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους πρόκειται για δυτικούς κυβερνητικούς υπαλλήλους και εργαζόμενους σε οργανισμούς βοήθειας, καθώς και Αφγανούς που έχουν συνεργαστεί με κυβερνήσεις ή υπηρεσίες της Δύσης, ή θεωρούνται ότι κινδυνεύουν ιδιαίτερα λόγω της φύσης της εργασίας τους, όπως δημοσιογράφοι, μεταφραστές ή ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Ταλιμπάν εμποδίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους να επιστρέψουν στις θέσεις τους στα δημόσια κτίρια κι ενώ η εργάσιμη εβδομάδα ξεκινάει το Σάββατο στο Αφγανιστάν, κατήγγειλαν πολλοί εξ αυτών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα περισσότερα στρατιωτικά αεροπλάνα από την Καμπούλ έκαναν στάση στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, την Τασκένδη, τη Ντόχα στο Κατάρ ή το Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν, όπου όσοι που απομακρύνονται από το Αφγανιστάν προωθούνται με τακτικές πτήσεις προς τη χώρα υποδοχής.

Ορισμένοι Αφγανοί, κυρίως άμαχοι που έχουν συνεργαστεί με αμερικανικές ή διεθνείς αποστολές στη χώρα, θα μεταφερθούν προσωρινά στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο ή τη Βόρεια Μακεδονία, όπως μεταδίδει και ο βρετανικός Guardian.

«Έχουμε υπάρξει κι εμείς Αφγανοί προσπαθώντας να ξεφύγουμε από τη δικιά μας κόλαση. Η Αλβανία δεν γίνεται να έχει »κοντή» μνήμη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας» ανέφερε σε συνέντευξή του στο BBC ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

We were Afghans escaping our own hell. Albania cannot afford to have short memory. We owe it to our children.

My #BBC interview about Albania being the first door opened in Europe to the people of Afghanistan who believed in democracy and worked with us🤝https://t.co/x81JrJ5thJ pic.twitter.com/TsbVmvDKlv

— Edi Rama (@ediramaal) August 19, 2021