Παραδόθηκε ο άνδρας που ισχυριζόταν ότι είχε βόμβα μέσα στο βαν που οδηγούσε, κοντά στο αμερικανικό Καπιτώλιο.

Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι ο ύποπτος παραδόθηκε, χωρίς να δημιουργήσει επεισόδιο, καθώς και ότι παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν εκρηκτικά στο όχημα.

Αστυνομικοί εξακολουθούν να εξετάζουν το σημείο, ενώ συνομίλησαν με συγγενείς του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η πρώην σύζυγος του δράστη ανέφερε στις αρχές πως «ήταν πάντα ασταθής», καθώς και ότι πάσχει από διπολική διαταραχή, για την οποία λαμβάνει ιατρική αγωγή.

