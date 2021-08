Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον ύποπτο, που ισχυρίζεται ότι έχει μια βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του δράστη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον ύποπτο είναι σε εξέλιξη.

«Είναι μια έρευνα για απειλή βόμβας», είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία του Καπιτωλίου, δίνοντας περισσότερα στοιχεία στην αρχική της δήλωση, ότι ερευνά ένα «όχημα ύποπτο κοντά στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου».

Το Κογκρέσο δεν συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα των θερινών διακοπών της Βουλής, ωστόσο υπάρχουν υπάλληλοι που κυκλοφορούν στον περίβολο του Καπιτωλίου.

Police negotiating with bomb threat suspect near Library of Congress; evacuation widens to residential parts of Capitol Hill https://t.co/35pQWxH8jN

— JustSearchin (@AndreasBoos) August 19, 2021