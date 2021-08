Κυκλοφόρησε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον μακελάρη του Πλίμουθ να περπατά στον δρόμο, κρατώντας τη φονική καραμπίνα, στον ενδιάμεσο χρόνο των επιθέσεών του σε βάρος πέντε αθώων ανθρώπων.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το ITV News, ο δολοφόνος φαίνεται να κρατάει όπλο, το οποίο είναι κατεβασμένο στο πλάι του, αφού έχει ήδη σκοτώσει αρκετά από τα θύματά του.

Περνάει από ένα σπίτι και διασχίζει τον δρόμο στην κατεύθυνση του κομμωτηρίου, όπου πυροβόλησε το πέμπτο θύμα του. Σε αυτό το σημείο τελειώνει το πλάνο.

