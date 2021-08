Σοβαρό επεισόδια στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, το απόγευμα της Πέμπτης είχε ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τον θάνατο του οπλοφόρου, μετέδωσε το δίκτυο Sky News.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε έναν «αριθμό θυμάτων» σε «σοβαρό περιστατικό με πυροβόλα όπλα» στο Πλίμουθ, μετέδωσε ρεπόρτερ του BBC επικαλούμενος ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στο σημείο του περισταστικού αναπτύχθηκαν ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων, με τον τοπικό βουλευτή των Συντηρητικών Τζόνι Μέρσερ να χαρακτηρίζει το περιστατικό «σοβαρό και τραγικό» που «δεν έχει σχέση με τρομοκρατία».

Images from the ongoing shooting in Plymouth, stay away from the area. pic.twitter.com/6lxsQlF8BX

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα, ενώ τα βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός.

🚨 One of the Air Ambulances can be seen departing Keyham, Possibly with a patient on board.

Please do not share videos of the victims.#Plymouth pic.twitter.com/sAGsiwFbAY

— Cathal 🇮🇪 (@PokiRae_) August 12, 2021