Στην Premier League έσκασε «βόμβα», καθώς η Mirror προχώρησε στη σοκαριστική αποκάλυψη ότι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (16/7) με ενδείξεις για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών.

Το όνομα του παίκτη δεν έχει γίνει γνωστό επίσημα, όμως σε όλο το Νησί τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, αφού ο παίκτης που φέρεται να κατηγορείται ως ύποπτος για παιδοφιλία είναι ο Γκίλφι Σίγκουρντσον.

Με ανακοίνωσή της η Έβερτον γνωστοποίησε την αποβολή ενός παίκτη από την πρώτη ομάδα, ο οποίος σύμφωνα με βρετανικά Μέσα είναι ο αρχηγός της, καθώς θεωρείται ύποπτος για αδικήματα που σχετίζονται με παιδοφιλία.

Πάντως, ο παίκτης ο οποίος συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Everton have confirmed it has suspended a First-Team player pending a police investigation.

— Football For All (@FootballlForAll) July 19, 2021