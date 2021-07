Άρσεναλ: Ετοιμάζει το δικό της ντοκιμαντέρ για τη σεζόν 2021-22 (vid)

Στο δρόμο που χάραξαν Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ κινείται η Άρσεναλ η οποία γίνεται η τρίτη ομάδα της Premier League που πρόκειται να κινηματογραφήσει τη δράση της κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22 για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ.

Έχοντας πάρει την συγκατάθεση των «κανονιέρηδων», η γνωστή εταιρεία Amazon αναμένεται να μπει στα «άδυτα» του κλαμπ έχοντας κάμερες σε κάθε δραστηριότητα της ομάδας προκειμένου να μαζέψει αρκετό υλικό από την τρέχουσα σεζόν για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που θα προβάλει την καθημερινότητα στην ομάδα, τις προπονήσεις, την κατάσταση στα αποδυτήρια και πολλά άλλα.

Μάλιστα, κάτι παρεμφερές είχαν κάνει οι Μάντσεστερ Σίτι το 2018 και Τότεναμ το 2020, αμφότερες μια σειρά γεγονότων με τίτλο «ALL OR NOTHING».

