Δέκα νέες χώρες πρόσθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στον κατάλογο τρίτων χωρών για τις οποίες η ΕΕ αίρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου τα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να άρουν σταδιακά τους περιορισμούς για τους κατοίκους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Καναδά, της Ιορδανίας, του Μαυροβουνίου, του Κατάρ, του Μπρουνέι, της Μολδαβίας και της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, αίρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για το Κόσοβο.

Το Συμβούλιο επανεξετάζει και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κάθε δύο εβδομάδες, με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύσταση για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι πριν από 15 ημέρες είχαν προστεθεί στον κατάλογο οι ΗΠΑ ο Λίβανος και η Ταιβάν, ενώ προϋπήρχαν στη λίστα η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Νέα Ζηλανδία, η Ρουάντα, η Σιγκαπούρη, η Νότιος Κορέα, η Ταϊλάνδη και η Κίνα με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της αμοιβαιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό κριτήριο για να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για μια τρίτη χώρα είναι να καταγράφει λιγότερο από 75 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες.

Η άρση των περιορισμών για τις τρίτες χώρες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ δεν είναι δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη της ΕΕ τα οποία αν θέλουν μπορούν να υποβάλουν τους ταξιδιώτες από τις χώρες αυτές σε τεστ και καραντίνα.

#COVID19 🌎✈️📢 Council agrees ➡️ travellers from Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Canada, Jordan, Kosovo, Montenegro, Qatar, Republic of Moldova and Saudi Arabia

should also be allowed to travel to the EU.

Find out more 👇

— EU Council (@EUCouncil) July 1, 2021