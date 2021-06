Σάλο προκαλούν οι εικόνες βίαιης σύλληψης δημοσιογράφου στο Ισραήλ, η οποία έκανε ρεπορτάζ στην συνοικία Σεϊχ Τζαρά από όπου προωθείται η έξωση Παλαιστινίων κατοίκων προς όφελος ισραηλινών εποίκων.

Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, η δημοσιογράφος του Al Jazzera εμφανίζεται να δηλώνει φωναχτά στους πάνοπλους αστυνομικούς την δημοσιογραφική της ιδιότητα, ενώ φορά και γιλέκο που αναγράφει την ένδειξη «Press», δηλαδή δημοσιογράφος.

Ωστόσο, οι δυνάμεις της αστυνομίας αδιαφορούν και, καθώς εκείνη αντιστέκεται στη σύλληψη, την τραβάνε και τελικά τη συλλαμβάνουν.

Η δημοσιογράφος, όπως ισχυρίζονται οι ισραηλινές δυνάμεις, κατηγορείται για επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως δεν έδειξε τη διαπίστευσή της, κάτι ωστόσο που αρνείται τόσο η ίδια όσο και το Al Jazzera.

Η Τζιβάρα Μπουντέιρι αφέθηκε ελεύθερη τέσσερις ώρες μετά τη βίαιη προσαγωγή της, ενώ τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, καθώς έχει σπασμένο το αριστερό της χέρι και φέρει μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ο δε εικονολήπτης που ήταν μαζί της, επίσης, υπέστη ξυλοδαρμό από αστυνομικούς.

«Προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά έσπασαν το χέρι μου και πέρασα όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο» δήλωσε η Τζιβάρα Μπουντέιρι Al Jazeera.

Όπως καταγγέλλει το αραβικό δίκτυο ειδήσεων, απαγορεύτηκε στη δημοσιογράφο να καλύψει τα γεγονότα στην περιοχή το Σεϊχ Τζαρά για 15 ημέρες. Ανάλογες αποφάσεις φέρεται να έχουν εκδοθεί σε βάρος κι άλλων δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί όλο αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με την Μπουντέιρι, στόχος των αρχών είναι η φίμωση του Τύπου και ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων ώστε να μην καταγράφονται και να μην μετεδίδονται/προβάλλονται όσα συμβαίνουν στην περιοχή. «Αλλά όχι, εμείς θα καλύπτουμε τα πάντα» ήταν η απάντησή της.

WATCH: An Al Jazeera journalist was arrested by Israeli police while covering a demonstration in the Sheikh Jarrah neighborhood of Jerusalem on Saturday. Givara Budeiri, who has worked for the channel since 2000, was released after several hours. pic.twitter.com/fGeqE4gALh

— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021