Νετανιάχου: «Οι τρομοκράτες στη Γάζα ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή»

Ιδιαίτερα τεταμένο είναι το κλίμα στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να εκτοξεύει απειλές μετά την επίθεση με ρουκέτες από την πλευρά της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, «οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα διέσχισαν την κόκκινη γραμμή».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «αγώνα που εξαπλώνεται σε διάφορα μέτωπα: στην Ιερουσαλήμ, τη Γάζα και αλλού στη χώρα», διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με μεγάλη δύναμη.

«Δεν θα ανεχτούμε ζημιά στην επικράτειά μας, την πρωτεύουσά μας, τους πολίτες και τους στρατιώτες μας. Όποιος μάς επιτεθεί θα πληρώσει βαρύ τίμημα» προειδοποίησε.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σειρήνες που προειδοποιούν για εκτόξευση ρουκετών ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε το AFP, εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από παλαιστινιακά εδάφη προς το Ισραήλ.

Video on social media shows new rockets being launched from #Gaza at #Israel today, as more than 300 Palestinians were injured outside Al-Aqsa Mosque. #Hamas announced that it fired rockets, which triggered sirens in Jerusalem and southern Israel. pic.twitter.com/hE3nt0BIwM

— Iran International English (@IranIntl_En) May 10, 2021