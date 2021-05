Ο Αγκουέρο ζήτησε συγγνώμη για το χαμένο πέναλτι του

H Tσέλσι επικράτησε εκτός έδρας με 1-2 εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, λίγα δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής σφυρίξει την λήξη του αγώνα.

Ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν ο Κουν Αγκουέρο δεν έχανε το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, καθώς οι πολίτες μέχρι εκείνη την ώρα προηγούνταν με 1-0. Ο Αργεντίνος, λοιπόν, έχοντας καταλάβει το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη μέσω Twitter, για την κακή του εκτέλεση.

«Θα ήθελα να απολογηθώ στους συμπαίκτες μου, στο τεχνικό τιμ και τους φιλάθλους μας για το χαμένο πέναλτι. Ήταν μια κακή απόφαση και παίρνω την αποκλειστική ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος επιθετικός.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021