Οι συναντήσεις Δένδια με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Βρετανό ΥΠΕΞ Ράαμπ για το Κυπριακό

Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς συναντήσεις ο Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της άτυπης Πενταμερούς συνάντησης στη Γενεύη για το Κυπριακό.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

Σημειώνεται ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της Πενταμερούς στη Γενεύη ξεκαθάρισε προς την τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά ότι τα περί λύσης δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτά.

FM @NikosDendias meets with #UNSG @antonioguterres at the Informal Meeting taking place in #Geneva

Στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς Συνάντησης για το Κυπριακό στη Γενεύη, συναντήθηκα με τον Βρετανό ομόλογό μου D.Raab – Οn the sidelines of the informal meeting on the Cyprus Issue taking place in #Geneva, I met with #UK’s FM @DominicRaab. pic.twitter.com/1vhrNjiY5J

