Ο Ναβάρο νέος γενικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα πως ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο είναι ο νέος general manager του μπασκετικού τμήματος, ολοκληρώνοντας πρόωρα τη συνεργασία της με τον μέχρι πρότινος ιθύνοντα νου του κλαμπ, Νάτσο Ροντρίγκεθ.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo, o Nάτσο Ροντρίγκεθ έχει ήδη ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες για την επιθυμία από πλευράς διοίκησης και συγκεκριμένα του Ζοάν Λαπόρτα για λύση της συνεργασίας τους, η οποία ξεκίνησε το 2017 και θα είχε διάρκεια -αν δεν αποφασιζόταν να διακοπεί- για έναν ακόμη χρόνο.

Τη συγκατάθεσή του για την απόλυση του Ροντρίγκεθ και την πρόσληψη του «La Bomba» έχει δώσει και ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας της Βαρκελώνης Όσκαρ Γκράου. Με εξαίρεση τη σεζόν 2007-08 που έπαιξε στους Γκρίζλις, ο Ναβάρο πέρασε όλη την μπασκετική ζωή του στην Μπαρτσελόνα (1997-07, 2008-18), έχοντας κατακτήσει δυο τίτλους EuroLeague το 2003 και το 2010, οκτώ πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Ισπανίας.

🏀 Juan Carlos Navarro is the new manager of the basketball section

Barça would like to thank Nacho Rodríguez for his dedication and the work he has done up until now and wishes him all the best for the future.

— Barça Basket (@FCBbasket) April 16, 2021