Διάσκεψη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

Με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί η 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK στις 21 Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία THE GREEKS ARE BACK αφορά στην οργάνωση μιας ετήσιας Διάσκεψης Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Οι 50 συμμετέχοντες εργάζονται σε 40 διεθνείς εταιρείες, σε 12 χώρες του κόσμου και θα αναπτύξουν τη γνώση και την εμπειρία τους για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η Διάσκεψη θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα συζητηθεί πώς μπορεί να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στους εξής τομείς: Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό Πλαίσιο, Προσέλκυση Ταλέντων, Καινοτομία/Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver Economy.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά, θα συγκεντρωθούν τόσα στελέχη, με τεράστια εμπειρία και βαθιά γνώση των θεμάτων τους, για να υποβάλουν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής στην πολιτεία καθόσον αφορά στο μείζον ζήτημα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα».