Ολυμπιακός : Με Σα απέναντι στην ΑΕΛ

Με 4-4-2, τον Σα μπροστά από την εστία και τους Κάιπερς-Χασάν στην επίθεση παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στον αποψινό αγώνα με την Λάρισα στο Αλκαζάρ, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Superleague.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against AEL FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #AELOLY #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HDf3qv0eF8

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 14, 2021