Ιστορικό ρεκόρ του Γκουαρντιόλα : Έφτασε τις 500 νίκες

Ασταμάτητη η Μάντσεστερ Σίτι για μία ακόμη φορά, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 2-1 της Γουέστ Χαμ και να φτάνουν στις 20 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις! Ένας αγώνας ιδιαίτερης σημασίας για τον Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς με το «τρίποντο» αυτό κατάφερε να φτάσει σε ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ο Καταλανός τεχνικός κατάφερε να φτάσει τις 500 νίκες στην επαγγελματική του προπονητική καριέρα! Αυτή ήταν η 200η του νίκη ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ακόμη 179 με την Μπαρτσελόνα και 121 με την Μπάγερν. Μάλιστα, ο Γκουαρντιόλα κατάφερε να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό νικών σε 681 αναμετρήσεις!

Επιπλέον, ο τεχνικός των «πολιτών» έγινε ο γρηγορότερος προπονητής στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που φτάνει τις 200 νίκες, καθώς κατάφερε να γράψει την 200η του νίκη με τη Σίτι σε 273 αναμετρήσεις, αφήνοντας στη 2η θέση τον Μουρίνιο που τα είχε καταφέρει σε 309 αγώνες ως προπονητής της Τσέλσι.

200 – In what was just his 273rd game in charge of Manchester City, Pep Guardiola picked up his 200th victory with the Citizens – the fewest games needed by a manager of an English top-flight side to reach 200 wins in all competitions. Legacy. pic.twitter.com/rv5BkgoIio

