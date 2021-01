NBA : Το εκπληκτικό φινάλε στο Σικάγο με πρωταγωνιστή τον Λίλαρντ

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση των Μπουλς με τους Μπλέιζερς στο Σικάγο.

Με το ρολόι να έχει 11,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα, οι γηπεδούχοι βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 122-117.

Όλοι πιστεύουν πως το ματς έχει γείρει προς την πλευρά των Μπουλς. Δεν υπολόγιζαν όμως στην… τρέλα του Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο σταρ του Πόρτλαντ αρχικά μείωσε σε 122-120 και κατόπιν πήρε την μπάλα έπειτα από το τζάμπολ ανάμεσα στον Γκάρι Τρεντ και τον Ζακ ΛαΒίν, σημειώνοντας με τον πιο απίθανο τρόπο το buzzer-beater!

Δείτε τι έγινε στο φινάλε:

🎯 Dame buries the DEEP three

💪 Gary Trent Jr. forces the jump

🙌 Trent Jr. wins the jump

🚨 Dame rises for the #TissotBuzzerBeater

CRAZY final @trailblazers sequence to erase a 5-point deficit with 11.5 remaining! pic.twitter.com/r4upj62sl7

