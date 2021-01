Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γηροκομείο τη πόλης Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η κρατική ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, ενώ εντός αυτούς υπήρχαν 33 άτομα, όπως ανακοίνωσε το γηροκομείο.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καπνός φαίνεται να βγαίνει από τα σπασμένα παράθυρα του δεύτερου ορόφου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βόλοντυρ Ζελένσκι προέτρεψε τον υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

