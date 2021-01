Την ώρα που η Άγκυρα στέλνει «σήμα» για πιθανή επικείμενη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά παραμονές της έναρξης των διερευνητικών επαφών.

Κι αυτό γιατί, το βράδυ της Παρασκευής, εξέδωσε τρεις νέες παράνομες NAVTEX για δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Μάλιστα, οι NAVTEX έχουν ισχύ σχεδόν για όλο το 2021, καθώς λήγουν τον Δεκέμβριου του τρέχοντος έτους.

Όλες οι NAVTEX περιλαμβάνουν ασκήσεις με πυρά και έχουν ισχύ από 16 Ιανουαρίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου και από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους.

Επιμένει σε διερευνητικές εφ’ όλης της ύλης

Την ίδια στιγμή, την άποψη πως στις διερευνητικές επαφές θα τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν Ελλάδα και Τουρκία επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως «στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις. Αν εκείνοι μας πουν “εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα”, τότε δεν έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης».

Μάλιστα, τόνισε πως «αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωριστές συζητήσεις για τις τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε ως “ναι” ή “όχι”. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέσεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέματα των διαφωνιών».

Οι προκλητικές NAVTEX

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.