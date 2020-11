Ημέρες «κίτρινων γιλέκων» θύμισαν οι διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία, όπου χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους κατά του νόμου της «συνολικής ασφάλειας».

Χιλιάδες Γάλλοι ένωσαν τις φωνές τους μαζί με τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ, κατά της ασφυκτικής αστυνομικής πίεσης των τελευταίων χρόνων που ασκείται στη χώρα, με τα επεισόδια να εκτυλίσσονται αρκετά γρήγορα και την αστυνομία να προβαίνει σε χρήση χημικών.

Οι αύρες εμφανίστηκαν στο κέντρο του Παρισιού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος ενώ σοκαριστικά είναι τα βίντεο όπου αποτυπώνεται η βία της αστυνομίας κατά των διαδηλωτών.

Luckily (for the sake of freedom and democracy), the people of France are not as pacified as the rest of Western Europe. They have been protesting this diabolical new law all over #Paris tonight. pic.twitter.com/8VvOviG4as

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 28, 2020