Οι ευχές του Ολυμπιακού στον Μάρτιν

Ο Χασάν Μάρτιν κλείνει σήμερα (22/11) τα 25 χρόνια ζωής. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα».

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ, ευχήθηκε στον 25χρονο άσο για τα γενέθλια του, με ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Χρόνια πολλά Χασάν Μαρτίν, σου ευχόμαστε όλα οι ευχές των γενεθλίων σου, να γίνουν πραγματικότητα».

Δείτε την ανάρτηση:

Χρόνια πολλά @HassTheGreat !!! 🎂🎉🥳Happy birthday Hassan!!! We hope all your birthday wishes and dreams come true!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/GKlmDZk6CI

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 22, 2020