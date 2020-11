Kaizen Gaming (Stoiximan): Στήριξη στο ΕΣΥ με φορητές ΜΕΘ αξίας 500.000 ευρώ

Μπροστά στο δεύτερο κύμα πανδημίας στην Ελλάδα, η Kaizen Gaming (γνωστή για τα brands της Stoiximan και Betano) κινητοποιείται ξανά και στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με απαραίτητο εξοπλισμό ύψους 500.000 ευρώ. Με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης τον περασμένο Μάρτιο, η Kaizen Gaming ήταν από τις πρώτες εταιρείες που κινητοποιήθηκαν για τη στήριξη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας τροφοδοτώντας το με 250.000 προστατευτικές χειρουργικές μάσκες, σε μια περίοδο που η παγκόσμια ζήτησή τους είχε ξεπεράσει κάθε δυνατότητα προσφοράς. Σήμερα, στο δεύτερο κύμα του κορωνοϊού που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η απειλή εμφανίζεται αρκετά πιο ισχυρή. Στην προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας απέναντι σε αυτή την απειλή, η Kaizen Gaming κινητοποιήθηκε άμεσα δωρίζοντας 500.000 ευρώ για την αγορά 6 Φορητών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στις ανάγκες των επόμενων μηνών.

Ευέλικτη λύση για τις ανάγκες σε ΜΕΘ

Η καινοτόμα αυτή λύση υιοθετήθηκε και σε άλλες χώρες με υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και αποτελεί μια ευέλικτη λύση για τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες σε ΜΕΘ στην Ελλάδα. Οι φορητές ΜΕΘ θα παραδοθούν στο ΕΣΥ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.Το υπουργείο Υγείας και ο υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας χαιρέτησαν την πρωτοβουλία της Kaizen Gaming που εκδηλώθηκε αυτή τη δύσκολη στιγμή στην εξέλιξη της πανδημίας, δηλώνοντας: Από την πρώτη στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας στηρίζει μέσω δωρεών τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχαριστώ την Kaizen Gaming – Stoiximan που για δεύτερη φορά ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε.

«Όσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τόσο πιο αυτονόητη θεωρούμε τη συμμετοχή μας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Νιώθουμε την υποχρέωση να μοιραστούμε τις δυνάμεις μας για το κοινό καλό και είναι σαφές ότι ο καθένας από εμάς οφείλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ώστε να στηρίξει τόσο τους ήρωες που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο φυσικά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 800 συναδέλφους μου στην Kaizen που σε αυτή την τόσο δύσκολη για όλους μας περίοδο, δουλεύοντας σκληρά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τηλεργασία, έκαναν τη σημερινή μας κίνηση εφικτή. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ουσιαστικοί σύμμαχοι στον καθημερινό αγώνα των αρμόδιων φορέων. Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο σημαντικός και οφείλουμε να συνεισφέρουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση και τις δυνατότητές του» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Kaizen Gaming κ. Γιώργος Δασκαλάκης.

Τι είναι οι Φορητές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Η καινοτομία των συγκεκριμένων Μονάδων οφείλεται στη δυνατότητά τους να μεταφέρονται και να τοποθετούνται γρήγορα εντός της ελληνικής επικράτειας, λειτουργώντας μάλιστα πολλαπλασιαστικά και ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη αεροδιακομιδών εντός της χώρας. Οι φορητές μονάδες παρέχουν όλο τον ιατρικό εξοπλισμό που απαιτείται για τους ασθενείς και μπορούν να συνδεθούν για να επικοινωνούν με τις εγκαταστάσεις των νοσοκομείων μέσω μιας φουσκωτής δομής, που μπορεί μάλιστα να αξιοποιηθεί για τη σύνδεση περισσοτέρων του ενός. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η δημιουργία πολλαπλών δικτύων ΜΕΘ εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, αλλά και η δυνατότητα αυτόνομων νοσοκομείων πεδίου.

Η ιδέα που ξεκίνησε από το Τορίνο

Το CURA open source project, όπως λέγεται το έργο που στοχεύει στην ταχεία ανάπτυξη ΜΕΘ με διεθνείς όρους εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 19 Απριλίου 2020 σε ένα προσωρινό νοσοκομείο που ιδρύθηκε στο Τορίνο της Βόρειας Ιταλίας, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία.

Kaizen Gaming: Κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα

H Kaizen Gaming είναι η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Αιχμής για να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε αυτούς που την εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους. Είναι κυρίως πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού, αλλά αυξάνει σημαντικά τις υπηρεσίες διαδικτυακού καζίνου.Την εμπιστεύονται περισσότερα από 400.000 ενεργά μέλη σε έξι χώρες, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της για το 2019 ανήλθε στα 243 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός ανάπτυξής της είναι στο 40%. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2013 από μία μικρή ομάδα 35 ανθρώπων στήνοντας μία start up. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano.

Brain Gain

Η Kaizen Gaming απασχολεί περισσότερους από 800 εργαζομένους και έμφαση δίνει στην προσπάθεια να επιστρέψουν στην Ελλάδα νέοι που αναζήτησαν καλύτερη τύχη σε χώρες του εξωτερικού. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων που απασχολεί η εταιρεία είναι στα 32 χρόνια και διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και γνώσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει αναπτυχθεί με τα νέα πρότυπα ανταγωνιστικότητας, προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους Έλληνες μέσα από την πρωτοβουλία «Try This at Home». Πρόκειται για ένα «πακέτο επαναπατρισμού» που προσφέρει σε αυτούς που θα αποφασίσουν να επιστρέψουν για να εργαστούν στην εταιρεία. Μέχρι σήμερα ήδη καταγράφει 30 «Brain Gain Stories».

Τεχνολογία Αιχμής

Η Kaizen Gaming αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής και πλέον αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία. Εφαρμόζει την καινοτομία όχι μόνο στις γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιεί, αλλά και στον τρόπο εργασίας. Το Τμήμα Τεχνολογίας (περισσότεροι από 250 άνθρωποι, το 1/3 της εταιρείας) λειτουργεί με τη μεθοδολογία του Agile Scrum.

Κοινωνικές δράσεις σε όλες τις χώρες

Επίσης είναι από τις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσαν ολοκληρωτικά συνθήκες τηλεργασίας από το ξεκίνημα της κρίσης, ενώ προχώρησε με σημαντικές δωρεές σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης: 250.000 μάσκες στην Ελλάδα σε περίοδο που η έλλειψη ήταν τεράστια, σημαντικός ιατρικός εξοπλισμός στην Κύπρο (2 αναλυτές αίματος με τα αναλώσιμά τους), 100.000 ευρώ στη Ρουμανία μέσω του Ερυθρού Σταυρού, σημαντική δωρεά στην Πορτογαλία σε συνεργασία με την ομάδα της Braga.