Εκλογές ΗΠΑ : Συγχαρητήρια του ΥΠΕΞ για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν

Συγχαρητήρια στον νικητή των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών Τζο Μπάιντεν απέστειλε το απόγευμα του Σαββάτου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που έσπευσε να τονίσει με νόημα ότι ο Μπάιντεν «υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας», εκφράζοντας την προσδοκία του για ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν», αναφέρει σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς.»

We extend our warmest congratulations to US President-Elect @JoeBiden. We look forward to working together w/ the new US administration to keep on enhancing the excellent 🇬🇷🇺🇸partnership & further strengthen 🇪🇺🇺🇸 ties@USEmbassyAthens

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2020