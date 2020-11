Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Μπορεί να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία που θα αρχίσει το ΝΒΑ, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βλέπει την ώρα να ξαναφορέσει τα μπασκετικά του παπούτσια.

Συγκεκριμένα, ο back to back MVP της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης του πλανήτη πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter την εξής φράση: «Μου λείπει… (σ.σ. το μπάσκετ). Μην παίρνετε τίποτα ως δεδομένο».

Είναι γεγονός πως ο κοροναϊός έχει φέρει τα πάνω-κάτω στον παγκόσμιο αθλητισμό και όπως είναι φυσιολογικό έχει επηρεάσει και το ΝΒΑ. Η περσινή σεζόν ολοκληρώθηκε με τις ομάδες να αγωνίζονται στη «φούσκα» του Ορλάντο ενώ είναι και εξαιρετικά αμφίβολο αν θα υπάρχουν θεατές από τη νέα σεζόν.

I miss it.. Never take it for granted. pic.twitter.com/9fLqu8vEDU

