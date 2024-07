Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, με 4.000 άτομα να απομακρύνονται από τα σπίτια τους στα χωριά Κοχάσετ και Φόρεστ Ραντς.

Η πυρκαγιά που ονομάστηκε Park Fire είχε κάψει ως χθες πάνω από 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 134 κτίρια και παρέμενε ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κομητείες για να επιταχυνθεί η δράση των Αρχών.

Κάτοικοι που γλίτωσαν από τις φλόγες περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την αγωνιώδη διαφυγή τους μέσω του μοναδικού δρόμου μέσα στο δάσος που ήταν προσβάσιμος στην περιοχή, με τους προβολείς των αυτοκινήτων τους να μην μπορούν να φωτίσουν το οδόστρωμα λόγω του πυκνού καπνού.

This 15 minute timelapes shows just how fast the eastern flank of the fire is spreading. #ParkFire #ParkFireChico pic.twitter.com/utV3ci0iwl

«Προκαλούσε μεγάλη ανησυχία το να ξέρεις ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος διαφυγής» δήλωσε ο Νίκο Σέλτον στην εφημερίδα Sacramento Bee.

«Αισθάνομαι σα να έχω παραλύσει», σημείωσε στο δίκτυο CBS η Τζούλια Γιάρμποου, το σπίτι της οποίας κάηκε από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρησμό, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας 42χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση την Πέμπτη το πρωί, αφού βρέθηκε να σπρώχνει «αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά σε φαράγγι», σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Ο ύποπτος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών το 2003. Στο ποινικό του μητρώο αναφέρεται σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και ένοπλη ληστεία.

This stunning imagery from @NOAA‘s #GOESWest 🛰️ yesterday shows the explosive growth of California’s #ParkFire, which has now burned more than 164,000 acres. Included are some photos of the massive #wildfire as seen from the ground nearby. pic.twitter.com/PJKNxYfTdG

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 26, 2024