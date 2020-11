«Εργαστήριον η Ελλάς»: LIVE η τρίτη μέρα του συνεδρίου

Τριήμερο διεθνές συνέδριο για την επέτειο των 200 ετών από την Παλιγγενεσία του 1821, διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών, με θέμα: Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας.

Το Συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω Youtube

Facebook Live

καθώς και από τις σελίδες: ekyklos.gr evenizelos.gr

Οσοι θέλουν μπορούν να στείλουν ερωτήσεις για κάθε κύκλο συζήτησης, πριν ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μέσω:

ekyklos.gr@gmail.com & info@ekyklos.gr

Το πρόγραμμα

16:00- 16:40 Keynote speaker

Michael Cox, Emeritus Professor of International Relations LSE, Founding director LSE IDEAS, Associate Research Fellow Chatham House London:

«The Greek Junta affected International Institutions and international affairs»

Welcome remarks: Έφη Πενταλιού, Fellow, LSE IDEAS, Λονδίνο

16:40- 18:10 έβδομη ενότητα: Δανειστές και επόπτες, βοήθεια και εξάρτηση

Προεδρεύει: Βασίλης Ράπανος, Οικονομολόγος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Ομιλητές:

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πολιτικός Επιστήμονας

«Από την εξάρτηση στην ισοτιμία: η νεοελληνική εμπειρία σε μακροϊστορική προοπτική»

Ανδρέας Κακριδής, Oικονομικός Iστορικός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

«… και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;» Η πολιτική οικονομία του εξωτερικού δανεισμού και της ξένης βοήθειας

Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών, London Business School, research fellow, Centre for Economic Policy Research

«Η Πολιτική και Θεσμική Οικονομία των Μνημονίων»

Jacob Soll, Professor of history and accounting at the University of Southern California

«Eyewitness to the Greek Debt Crisis: Successes and Failures of a European/Greek Experiment»

18:10- 20:00 στρογγυλή τράπεζα – συμπεράσματα

Προεδρεύει: Ευάγγελος Βενιζέλος

Συζητούν:

Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στάθης Καλύβας, Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Κώστας Κωστής, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου, ΕΚΠΑ

Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Θεωρίας Θεσμών/ΕΚΠΑ & Διευθυντής Ερευνών/ΚΕΦίΜ