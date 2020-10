Ενα δάκρυ για το… «Annabel’s Circus Horror Show»

Οι προβολείς σε χρυσαφένιες αποχρώσεις «πέφτουν» πάνω στη βαριά, μαύρη ξύλινη πόρτα. Οι δύο γιγαντόσωμοι άνδρες ντυμένοι με κατακόκκινα μακριά σακάκια, μαύρα παντελόνια και ψηλά καπέλα είναι πανέτοιμοι να υποδεχθούν τα μέλη ενός από τα πλέον πολυσυζητημένα και πολυτελή ιδιωτικά clubs στον πλανήτη. Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, με «φόντο» την Berkeley Square, την ωραιότερη σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη πλατεία, στη βρετανική πρωτεύουσα. Πανάκριβα, αστραφτερά αυτοκίνητα, bodyguards, μεγαλοεπιχειρηματίες με τις εκθαμβωτικά ωραίες συνοδούς τους, στέκουν για μερικά λεπτά στο πεζοδρόμιο ακριβώς μπροστά από το «Annabel’s».

Ανταλλάσσουν χαιρετισμούς με κάποιους άλλους οι οποίοι είναι επίσης πανέτοιμοι να «εισβάλουν» στον υπερπολυτελή, ιδιαίτερο, κινηματογραφικού τύπου χώρο. Τα χρυσά τακούνια στιλέτο του Nicholas Kirkwood «χτυπούν» σχεδόν μελωδικά στα σκαλοπάτια. Στο εσωτερικό του members club και στο μεγάλο χολ, όπου πάντα το τζάκι είναι αναμμένο, οι άνδρες με τα σκουρόχρωμα κοστούμια (συνδυασμένα πολλές φορές με πουλόβερ Brunello Cuccinelli ή Loro Piana με ψηλό λαιμό) δίνουν τις κάρτες μέλους στη ρεσεψιόν. Αργότερα στο αγαπημένο μου bar «Elephant» αλλά και στα εστιατόρια με τα εξαιρετικά μενού, όλοι συζητούν για την αναβολή του «Annabel’s Circus Horror Show». Ενα πολυαναμενόμενο event το οποίο ετοιμαζόταν με τεράστια προσοχή στο members club κάτω από τον τίτλο «Roll up… Roll up».

Οι ιθύνοντες του club σχεδίαζαν ένα super party το οποίο θα ξεκινούσε στις 5.30 το απόγευμα. Προέτρεπαν μάλιστα τα μέλη του club να φορέσουν τα clown outfits ώστε να είναι απόλυτα ταιριαστοί με το… όλο κλίμα. Dress code: Circus Horror Show και Fancy Dress Competition. Ο μεγαλοεφοπλιστής, μεγαλογαιοκτήμων Ντίντης Ευπαλίδης «έπνιξε» την απογοήτευσή του για την αναβολή του party σε ένα baccarat ποτήρι με το αγαπημένο του brandy. Oh! poor, poor Ντίντη…

Στο «δωμάτιο των λουλουδιών»… σκότωσαν την μπαλαρίνα

Ενα πικρό δάκρυ κύλησε από τα έντονα μακιγιαρισμένα μάτια της Ούρσουλα πάνω στο πιάτο με το φιλέτο «τυλιγμένο» σε υπέροχη σάλτσα Βουργουνδίας. Η παιδική μου φίλη είχε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό κοστούμι (στοίχισε κάποιες χιλιάδες στερλίνες) με σκοπό να εντυπωσιάσει στο Halloween. Τα outfit θα παραμείνει τώρα στην ντουλάπα του διαμερίσματός της, σε ένα από τα ωραιότερα buildings της Park Lane.

Το big party θα εξελισσόταν σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε όλα τα δωμάτια (each room of the club, σύμφωνα με την ενημέρωση στα μέλη), τα οποία θα ήταν διακοσμημένα με διαφορετικό, ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο. Στον κήπο μια τεράστια τέντα θα φιλοξενούσε τους members και τους φίλους τους. Κάπου εκεί οι πλέον τολμηροί μπορούσαν να ανακαλύψουν… ζωντανούς εφιάλτες, νεκρούς κλόουν κ.λπ.

Εκπληκτικό σκηνικό στο «Flower room», όπου οι προσκεκλημένοι θα έρχονταν ξαφνικά αντιμέτωποι με τον δολοφόνο της μπαλαρίνας. Ο Ντίντης Ευπαλίδης, από τα φανατικά μέλη του «Annabel’s» (μιλάμε για τον παλιό, εμβληματικό, πρώτο χώρο ακριβώς δίπλα στον καινούργιο), μου έστειλε τις πληροφορίες. Ο μπαμπάς του Ντίντη, old money πλοιοκτήτης, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη μαζί με τον Χαρίτωνα Εμπειρίκο και τους ανιψιούς του λόρδου Μαουνμπάτεν…

Ο κήπος, το «Georges», η… φευγάτη ελληνική παροικία

Το γκαρσόνι τοποθετεί στα κρυστάλλινα ποτήρια λευκό παγωμένο κρασί. Οι χρυσαφένιες του λάμψεις παίζουν εκτυφλωτικά παιχνίδια με το βραχιόλι της Ούρσουλα. Η γυναίκα με τα μακριά, κατάξανθα μαλλιά είχε προσκαλέσει τις φίλες της στο μοναδικής αισθητικής «The Garden». Η παρέα θα απολάμβανε το φαγητό της κάτω από το «Big Top of the Annabel’s Circus Tent». Η αναβολή του super event (αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα έτσι όπως τα κρούσματα της COVID-19 αυξάνονται και πληθύνονται στη Γηραιά Αλβιώνα) έχει οδηγήσει αρκετούς να ψάχνουν για διαφορετικές λύσεις. Τα parties με αφορμή το Halloween και τα σκηνικά τρόμου έχουν γίνει παγκόσμια μόδα. Ακόμα και τα μικρά παιδιά λατρεύουν τα parties με το συγκεκριμένο θέμα.

Η λιλιπούτεια ανιψιά του λόρδου Κέρι δεν αποχωρίζεται τις τεράστιες κολοκύθες και τα καπέλα της μάγισσας ούτε καν όταν πηγαίνει για μεσημεριανό με την tres chic μαμά της στο «Georges» στην περιοχή του Mayfair. H λαίδη Κέρι είναι στενή φίλη με πολλά μέλη της ελληνικής παροικίας του Λονδίνου. Αυτούς οι οποίοι έχουν απομείνει πλέον στη βρεττανική πρωτεύουσα. Οι περισσότεροι έχουν ήδη μετακομίσει στο Μόντε Κάρλο. Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αισθάνεται μάλλον άβολα μέσα στο τσαλακωμένο κοστούμι του…

Halloween, εξαφανισμένοι τουρίστες, η έλευση Κάουφμαν

Τα Halloween parties έχουν αποκτήσει φανατικούς οπαδούς και στην Ελλάδα. Πληροφορούμαι ότι κάποια από αυτά βρίσκονταν σε… εξέλιξη, αναβλήθηκαν όμως μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ήρεμος, αν και πιστεύω ότι μέσα του βράζει από θυμό. Πώς είναι δυνατόν οι πολίτες αυτής της χώρας να αγνοούν προειδοποιήσεις, οδηγίες, όλα αυτά τέλος πάντων που μπορούν να τους κρατήσουν ασφαλείς; Οι περισσότεροι συμπεριφέρονται λες και δεν υπάρχει αύριο. Μια χώρα με τεράστια οικονομικά προβλήματα που στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Φίλοι οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην πλατφόρμα Αirbnb αισθάνονται απελπισμένοι.

Οι τουρίστες είναι εξαφανισμένοι. Απογοητευμένοι κυρίως όσοι διατηρούσαν σπίτια στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Τα συγκεκριμένα ήταν γεμάτα χειμώνα – καλοκαίρι. Τα parties αναβάλλονται το ένα μετά το άλλο. Οι κύριοι και κυρίες των βορείων προαστίων συνωστίζονται στο δημοφιλές «Saloumayo» για ταλιάτα και ριζότο υψηλής κλάσης. Σε ένα από τα τραπέζια συζητούσαν για τον Γιόνας Κάουφμαν.

Ο κορυφαίος λυρικός τραγουδιστής του πλανήτη, αν όλα πάνε καλά, θα τραγουδήσει στις 6 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θυμίζω ότι ο Κάουφμαν είχε γίνει εξώφυλλο στο BHMAgazino (είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη ενάμιση χρόνο πριν). Διάσημος, υπερταλαντούχος, αθλητικός, γοητευτικός. Ο No 1 στον κόσμο…

Επέλαση στους Δελφούς

Η βρετανική πρωτεύουσα με τα πάρα πολλά κρούσματα κορωνοϊού είναι γεμάτη πράσινους, κόκκινους, χρυσούς και μπορντό χρωματισμούς. Αυτά είναι τα χρώματα των Χριστουγέννων. Η Ιβάνκα Τραμπ και η Κάρλι Κλος (η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ και το super model έχουν παντρευτεί και οι δύο μέλη της πάμπλουτης εβραϊκής οικογένειας Κουσνέρ) έχουν παραδεχθεί ότι τα Christmas parties είναι πολύ καλύτερα στο Λονδίνο από την Ουάσιγκτον ή τη Νέα Υόρκη. Κοιτάζω με προσοχή ένα έργο του Frank Stella. Συναγωνίζεται αυτό του Georges Braque στον απέναντι τοίχο. Η σκέψη μου μέσα από τα χρώματα και τις «σκιές» πετάει στην Ελλάδα.

Πληροφορούμαι ότι το κλείσιμο των εστιατορίων και μπαρ τα μεσάνυχτα, οδηγεί τους νέους στους Δελφούς. Προσοχή! Ουχί στην Αράχοβα του βουνού και του λόγγου με τα πολυτελή hotels. Στους Δελφούς και στο κλασικό ξενοδοχείο «Αμαλία». Αγόρια και κορίτσια διασκεδάζουν μέχρι το πρωί, με φόντο έναν τόπο υπέροχο, ιερό, μυσταγωγικό. Επειτα γυρίζουν στην Αθήνα. Τελικά όταν θέλεις οπωσδήποτε να διασκεδάσεις, πάντα βρίσκεις κάτι. Η αύρα των Δελφών, ιδιαίτερα τη νύχτα, είναι μαγική…