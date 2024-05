Στόχος επίθεσης από τους Χούθι έγινε ένα ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά στην Ερυθρά Θάλασσα το Σάββατο (18/5), χωρίς όμως το χτύπημα να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ή θύματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, η επίθεση έγινε περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά) στις 18 Μαΐου, όταν οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν το M/T Wind, ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παναμά, ελληνικής ιδιοκτησίας.

Το M/T Wind είχε δέσει πρόσφατα στη Ρωσία και είχε προορισμό την Κίνα. Από την επίθεση προκλήθηκε πλημμύρα που οδήγησε στην απώλεια της πρόωσης και του συστήματος διεύθυνσης.

Πολεμικό σκάφος ανταποκρίθηκε αμέσως στην κλήση κινδύνου της M/T Wind, αλλά δεν χρειάστηκε βοήθεια. Το πλήρωμα του M/T Wind κατάφερε να αποκαταστήσει την πρόωση και το σύστημα διεύθυνσης και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το M/T Wind συνέχισε την πορεία του αυτοδύναμο

#BREAKING | #US #CENTCOM says Ansar Allah launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the #RedSea and struck M/T Wind, a #Panamanian-flagged, #Greek-owned and operated oil tanker pic.twitter.com/GtT96gzLUR

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 18, 2024