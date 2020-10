Μπαρτσελόνα : Ο Μέσι νίκησε, ο Μπαρτομέου παραιτήθηκε!

Εδώ και λίγη ώρα ο Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου δεν είναι πια πρόεδρος της Μπαρτσελόνα.

Μετά από έξι χρόνια ο μέχρι πρότινος ηγέτης του καταλανικού συλλόγου αποτελεί παρελθόν καθώς στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Τρίτης (27/10), εκείνος και οι συνεργάτες του υπέβαλλαν την παραίτησή τους.

Μια εξέλιξη που αποτελεί λύτρωση τόσο για τον Λιονέλ Μέσι που το προηγούμενο καλοκαίρι έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο να αποχωρήσει από την ομάδα που ανδρώθηκε και μεγαλούργησε εξαιτίας τον χειρισμών του Μπαρτομέου, όσο και για τον κόσμο της ομάδας που διαδήλωνε με κάθε τρόπο κατά του διοικητικού ηγέτη των «μπλαουγκράνα» (μέχρι και στο πρόσφατο Clasico υπήρχαν πανό με Bartomeu out).

