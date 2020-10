ΥΠΕΞ : Καταδικάζει τις χυδαίες εκφράσεις Ερντογάν κατά του Μακρόν

Την αλληλεγγύη του προς τον εταίρο της Ελλάδας, τη Γαλλία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις προσβλητικές εκφράσεις προερχόμενες από υψηλές αρχές της Τουρκίας κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και οποιοδήποτε λόγο που προβάλει το μίσος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2020