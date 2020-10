Μύδρους κατά της Γαλλίας και του προέδρου Μακρόν εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Καϊζερί σε εκδήλωση του ΑΚΡ κατηγόρησε τη Γαλλία ότι βρίσκεται πίσω από τις καταστροφές που υφίσταται το Αζερμπαϊτζάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει το Αζερμπαϊτζάν μέχρι να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη του που τελούν υπό κατοχή.

Αναφερόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε «τι μπορούμε να πούμε για τον επικεφαλής ενός κράτους που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε εκατομμύρια πολιτών του που έχουν διαφορετική θρησκεία”. Παράλληλα αναρωτήθηκε «ποιο είναι το πρόβλημα του Εμανουέλ Μακρόν με το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους”, ενώ πρόσθεσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος χρειάζεται ψυχοθεραπεία.

Επίσης με αφορμή την έφοδο της γερμανικής αστυνομίας σε τζαμί στο Βερολίνο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «με τέτοιες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των Μουσουλμάνων πολιτών ο ευρωπαϊκός φασισμός έχει εισέλθει σε μια νέα φάση”.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο η Ευρώπη με το μέτωπο που έχει ανοίξει με τους Μουσουλμάνους προετοιμάζει το δικό της τέλος. Μάλιστα «προειδοποίησε” ότι αν δεν αλλάξει σύντομα αυτή η κατάσταση, η Ευρώπη θα καταρρεύσει εκ των έσω.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις έρευνες για φυσικό αέριο, τονίζοντας ότι «το κοίτασμα των 405 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που ανακαλύψαμε στη Μαύρη Θάλασσα, αναπτερώνει τις ελπίδες για τις γεωτρήσεις μας στην Μεσόγειο”.

Τον πόλεμο κατά του ισλαμικού φανατισμού κήρυξε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δίνοντας άδεια ώστε να φωτιστούν κυβερνητικά κτίρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 21, 2020