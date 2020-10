ΥΠΕΞ ΕΕ: Κυρώσεις σε Ρωσία για την υπόθεση Ναβάλνι

«Πράσινο φως» στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, για την υπόθεση δηλητηρίασης του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, Αλεξέι Ναβάλνι, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της DW, οι 27 υπουργοί της ΕΕ, συμφώνησαν να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω στην προετοιμασία μέτρων, που αντιστοιχούν στις προτάσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, την περασμένη εβδομάδα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING EU agrees in principle to sanction Russian officials over poisoning of opposition leader Navalny: diplomats pic.twitter.com/fveRcpl1a9

— AFP news agency (@AFP) October 12, 2020