Αστυνομική βία – Χιλή : Αστυνομικός ρίχνει από γέφυρα 16χρονο διαδηλωτή (βίντεο)

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αστυνομικού ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που καταγράφηκε σε βίντεο να σπρώχνει νεαρό διαδηλωτή την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στον ποταμό Μαπότσο από τη γέφυρα Πίο Νόνο και να τραυματιστεί σοβαρά, εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο.

Τον αστυνομικό βαρύνει η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η ακροαματική διαδικασία αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Διαδικτύου.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό και η αναμετάδοση των στιγμιότυπων προκάλεσαν αγανάκτηση στη Χιλή. Σε δύο βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει εικονίζεται αστυνομικός να σπρώχνει τον δεκαεξάχρονο — καθώς τρέχει για να αποφύγει την αστυνομία, μαζί με άλλους διαδηλωτές στην άκρη της γέφυρας — με τρόπο που τον κάνει να πέσει από τη γέφυρα, πάνω από το κιγκλίδωμα.

Horrifying. A Chilean teenager was pushed off a bridge during a protest against inequality.

Chile’s public prosecutor has said that since last October 8,575 alleged human rights abuses have been carried out by police.

They can now add attempted murder.https://t.co/4hN8mEjRD4 pic.twitter.com/COnblSVPdw

— 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌹Craig Beaton🇵🇸 Free Palestine (@CraigLBeaton) October 4, 2020