Λευκορωσία: Αγρια καταστολή των διαδηλώσεων με χρήση πραγματικών πυρών

Η αστυνομία της Λευκορωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε περίπου 1.000 νέες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και έκανε χρήση πραγματικών πυρών, την τρίτη ημέρα άγριας καταστολής των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας μετά τις προεδρικές εκλογές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο εξέφρασε τη στήριξή του στους διαδηλωτές, κρίνοντας πως ο λαός της Λευκορωσίας έχει δικαίωμα στις «ελευθερίες που διεκδικεί».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ συνεδριάζουν την Παρασκευή και οι Βρυξέλλες απειλούν με κυρώσεις εναντίον του Μινσκ λόγω της εκλογικής νοθείας και της διάρκειας της καταστολής.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει συνολικά περίπου 6.000 ανθρώπους στη Λευκορωσία από την Κυριακή, χωρίς να είναι γνωστό πόσοι εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας λέει πως οι κινητοποιήσεις των διαδηλωτών που καταγγέλλουν την επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο στις κάλπες της 9ης Αυγούστου βρίσκονται σε καθοδική πορεία.

Η αντίπαλός του Σβετλάνα Τιχανόφκαγια ανακήρυξε τη νίκη της, προτού φύγει από τη Λευκορωσία για τη Λιθουανία, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Μια αναχώρηση υπό την απειλή των αρχών, σύμφωνα με υποστηρικτές της.

Women all across #Belarus are forming human chains of solidarity. In this video I took a moment ago in #Minsk, they are chanting «We are for peace!» This is also a powerful protest against police brutality. Such rallies are happening in Grodno,Lida,Baranavichy,Zhodzina pic.twitter.com/YEwiNPd4hT

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 12, 2020