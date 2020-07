Νέο περιστατικό ρατσιστικής βίας: «Φύγε από τον λαιμό μου»

Η αστυνομία του Λονδίνου έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν αστυνομικό, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο όπου εμφανίζεται εκείνος να γονατίζει πάνω στο κεφάλι και τον λαιμό ενός μαύρου υπόπτου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, στο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός, που είναι λευκός, να γονατίζει στο κεφάλι και τον λαιμό του υπόπτου, ενώ άλλος ένας αστυνομικός, ασιατικής καταγωγής, είναι παρών στο περιστατικό.

Ο αστυνομικός σηκώθηκε, αφού ο ύποπτος άρχισε να φωνάζει «φύγε από τον λαιμό μου», ενώ λίγο μετά ο ύποπτος διακρίνεται καθιστός, να μιλάει με τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

«Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν μου προκαλούν μεγάλη ανησυχία, δεν διδάσκονται στην αστυνομική εκπαίδευση» είπε ο υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Στιβ Χάουζ.

«Το βίντεο που είδα σήμερα και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαιρετικά δυσάρεστο» πρόσθεσε.

Το Reuters δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει το βίντεο από ανεξάρτητη πηγή.

VIDEO: Metropolitan Police officer has been suspended after this ‘get off my neck’ arrest pic.twitter.com/L5vFRxyx30

— Ministry of Truth (@BanTheBBC) July 17, 2020