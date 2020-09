NBA : Θρίαμβος των Λέικερς επί των Ρόκετς με 119-96

Σαρωτικοί ήταν οι Λέικερς στο Game 5 της σειράς με τους Ρόκετς και αφού επικράτησαν εύκολα με 119-96 προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης με σκορ 4-1.

Εκεί περιμένουν το νικητή από το ζευγάρι Κλίπερς-Νάγκετς, ενώ αυτή ήταν η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που η ομάδα του Λος Άντζελες θα αγωνιστεί σε τελικούς.

Το ματς ήταν παράσταση για ένα ρόλο από το ξεκίνημα, αφού οι Λέικερς κυριάρχησαν από νωρίς.

Η διαφορά μάλιστα έφτασε ακόμη και στους 30 πόντους (101-71) στις αρχές της τέταρτης περιόδου και με το τελικό σκορ να τα λέει όλα.

Για τους Λέικερς μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς που είχε 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Κούζμα ακολούθησε με 17 πόντους, ο Μόρις είχε 16 πόντους και ο Ντέιβις 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ο Χάρντεν είχε 30 πόντους, ο Γκριν 13 και ο Ουέστμπρουκ 10 πόντους, χωρίς να πιάσει καλή απόδοση.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-20, 62-51, 95-69, 119-96.

LeBron and AD lead the Lakers back to the Western Conference Finals for the first time since 2010 💜💛 pic.twitter.com/Qgf2jdLgX5

— ESPN (@espn) September 13, 2020